PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Univerzální vysokotlaký čisticí koncentrát na silné znečištění olejem, mastnotou a minerály. Díky složení eco!efficiency je mimořádně úsporný, výkonný a šetrný k životnímu prostředí.
Univerzálně použitelný, vysoce koncentrovaný, alkalický aktivní čistič PressurePro RM 81 eco!efficiency je specialitou mezi čističi v našem sortimentu, protože byl vyvinut speciálně pro použití s vysokotlakými čističi s režimem eco!efficiency od společnosti Kärcher (lze jej však použít i se všemi ostatními vysokotlakými čističi). Tento výkonný vysokotlaký čisticí koncentrát rozvíjí svou plnou čisticí sílu již při teplotě vody 60 °C, lze jej dávkovat velmi úsporně (od 0,2 %), je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a šetrný k materiálům - dokonce i k lakovaným povrchům. Vysoce koncentrovaný přípravek šetrný k odlučovačům oleje a neobsahující silikon bez námahy odstraňuje silné znečištění olejem, tukem, bílkovinami, cukrem a minerály a je vhodný pro nespočet aplikací od potravinářského průmyslu až po zemědělství a dopravní sektor. Čistí povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách stejně účinně jako zemědělské stroje a další vozidla, motory, díly nebo plachty. Lze jej používat i v režimu páry při teplotě až 150 °C.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|2,5
|Jednotka balení (Kusy)
|4
|Hodnota pH
|12,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3
Vlastnosti
- Efektivní ekologický prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Šetrný k životnímu prostředí a materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje silikon
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- čištění plachet
- čištění podlah a povrchů