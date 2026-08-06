PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 20l

Univerzální vysokotlaký čisticí koncentrát na silné znečištění olejem, mastnotou a minerály. Díky složení eco!efficiency je mimořádně úsporný, výkonný a šetrný k životnímu prostředí.

Univerzálně použitelný, vysoce koncentrovaný, alkalický aktivní čistič PressurePro RM 81 eco!efficiency je specialitou mezi čističi v našem sortimentu, protože byl vyvinut speciálně pro použití s vysokotlakými čističi s režimem eco!efficiency od společnosti Kärcher (lze jej však použít i se všemi ostatními vysokotlakými čističi). Tento výkonný vysokotlaký čisticí koncentrát rozvíjí svou plnou čisticí sílu již při teplotě vody 60 °C, lze jej dávkovat velmi úsporně (od 0,2 %), je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a šetrný k materiálům - dokonce i k lakovaným povrchům. Vysoce koncentrovaný přípravek šetrný k odlučovačům oleje a neobsahující silikon bez námahy odstraňuje silné znečištění olejem, tukem, bílkovinami, cukrem a minerály a je vhodný pro nespočet aplikací od potravinářského průmyslu až po zemědělství a dopravní sektor. Čistí povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách stejně účinně jako zemědělské stroje a další vozidla, motory, díly nebo plachty. Lze jej používat i v režimu páry při teplotě až 150 °C.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,9
Vlastnosti
  • Efektivní ekologický prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Šetrný k životnímu prostředí a materiálům
  • Příjemná, svěží vůně
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje silikon
PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 20l
PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 20l
PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 20l
PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • čištění plachet
  • čištění podlah a povrchů
Příslušenství