PressurePro Aktivní Čistič, neutralní RM 55, 2.5l
Silný tekutý koncentrát šetrný k povrchům pro vysokotlkaé čištění a vhodný při silném znečištění tukem, olejem a emisemi. Vynikající k čištění fasád a k čištění citlivých povrchů.
Neutrální čistič RM 55 je všestranný, bezsilikonový a snadno oddělitelný univerzální čistič na bázi povrchově aktivních látek, který byl vyvinut speciálně pro vysokotlaké čištění se studenou vodou. Spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a bílkoviny, stejně jako pyl, zbytky hmyzu a různé nečistoty způsobené emisemi. Je ideální pro použití na povrchy citlivé na alkálie, jako je hliník, plasty a lakované povrchy. Aktivní čistič lze tedy použít jak jako čistič fasád, tak k čištění pracovních ploch, strojů, chladíren a dopravních pásů v potravinářském průmyslu. Pyšní se také šetrným čištěním čekáren a kuřáckých kabin na autobusových zastávkách, nádražích a letištích i plastovým nábytkem pro venkovní stravování.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|2,5
|Jednotka balení (Kusy)
|4
|Hodnota pH
|10
|Hmotnost (kg)
|2,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|129 x 127 x 300
Vlastnosti
- Univerzální prostředek pro vysokotlaké čističe
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Velmi dobře čistí speciálně se studenou vodou
- Šetrný k materiálům
- Příjemná, svěží vůně
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje silikon
- Vhodné na povrchy citlivé na zásady (např. hliník)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage *EU
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage Anniversary edition
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 MX Plus *EU
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
Oblasti použití
- transport a stroje
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- Čištění fasád
- Textilní povrchy