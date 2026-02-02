PressurePro Aktivní Čistič, neutralní RM 55, 2.5l

Silný tekutý koncentrát šetrný k povrchům pro vysokotlkaé čištění a vhodný při silném znečištění tukem, olejem a emisemi. Vynikající k čištění fasád a k čištění citlivých povrchů.

Neutrální čistič RM 55 je všestranný, bezsilikonový a snadno oddělitelný univerzální čistič na bázi povrchově aktivních látek, který byl vyvinut speciálně pro vysokotlaké čištění se studenou vodou. Spolehlivě odstraňuje olej, mastnotu a bílkoviny, stejně jako pyl, zbytky hmyzu a různé nečistoty způsobené emisemi. Je ideální pro použití na povrchy citlivé na alkálie, jako je hliník, plasty a lakované povrchy. Aktivní čistič lze tedy použít jak jako čistič fasád, tak k čištění pracovních ploch, strojů, chladíren a dopravních pásů v potravinářském průmyslu. Pyšní se také šetrným čištěním čekáren a kuřáckých kabin na autobusových zastávkách, nádražích a letištích i plastovým nábytkem pro venkovní stravování.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 2,5
Jednotka balení (Kusy) 4
Hodnota pH 10
Hmotnost (kg) 2,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 129 x 127 x 300
Vlastnosti
  • Univerzální prostředek pro vysokotlaké čističe
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Velmi dobře čistí speciálně se studenou vodou
  • Šetrný k materiálům
  • Příjemná, svěží vůně
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje silikon
  • Vhodné na povrchy citlivé na zásady (např. hliník)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • Čištění fasád
  • Textilní povrchy