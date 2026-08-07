PressurePro Čistič fasád, gel RM 43, 20l

Účinný čistič fasád s gelovým složením. Odstraňuje saze, olej, mastnotu a ekologické skvrny. Vhodné pro fasády s kamenem, cihlou, hrubou omítkou, plastem, dřevem a sklem.

Účinný čistič fasád s gelovým složením. Odstraňuje saze, olej, mastnotu a znečištění způsobené prostředím. Vhodný pro Kamenné, slinuté, hrubě opracované, plastové, dřevěné a skleněné fasády

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 14
Hmotnost (kg) 23,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 24
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 420
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Ideální pro čištění kamenných, klinkrových, plastových, dřevěných, skleněných fasád a hrubých omítek.
  • Velmi dobrá přilnavost i na kolmém povrchu díky gelové struktuře
  • Šetrný k materiálům
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
PressurePro Čistič fasád, gel RM 43, 20l
PressurePro Čistič fasád, gel RM 43, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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Oblasti použití
  • Čištění fasád
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