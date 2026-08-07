Hustá konzistence našeho kyselého čističe povrchů PressurePro RM 93 Agri je speciálně přizpůsobena požadavkům na čištění dojíren a mlékáren na farmách. Viskózní čistič přilne k zařízení, rámům, spojům a štěrbinám. Anorganické usazeniny, jako je vodní kámen, rez, mléčný kámen a močový kámen, jsou odstraněny bez námahy, snižuje se riziko uklouznutí zvířat na pochozích a stojícím místech. RM 93 Agri je bezpečný pro použití na nerezovou ocel, dlaždice a plasty – v ideálním případě a pro snížení potenciálních patogenů střídejte s alkalickým pěnovým čističem PressurePro RM 91 Agri.