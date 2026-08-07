PressurePro Čistič povrchů, kyselý RM 93 Agri, 10l

Kyselý čistič povrchů pro dojírny, mlékárny a stáje. Odstraňuje nejodolnější usazeniny, jako je vápno, minerály a rez. Inhibitory koroze chrání zařízení stáje.

Hustá konzistence našeho kyselého čističe povrchů PressurePro RM 93 Agri je speciálně přizpůsobena požadavkům na čištění dojíren a mlékáren na farmách. Viskózní čistič přilne k zařízení, rámům, spojům a štěrbinám. Anorganické usazeniny, jako je vodní kámen, rez, mléčný kámen a močový kámen, jsou odstraněny bez námahy, snižuje se riziko uklouznutí zvířat na pochozích a stojícím místech. RM 93 Agri je bezpečný pro použití na nerezovou ocel, dlaždice a plasty – v ideálním případě a pro snížení potenciálních patogenů střídejte s alkalickým pěnovým čističem PressurePro RM 91 Agri.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,4
Vlastnosti
  • Odstraňuje ty nejodolnější anorganické povlaky, jako je vodní kámen, rez, minerály a mléčný kámen
  • Plně biologicky odbouratelný
  • Velmi dobrá snášenlivost s materiály, není agresivní k povrchům z oceli, plastu, ušlechtilé oceli a dlažbě
  • Bez negativního vlivu na jímkový kanál a bioplynové stanice
PressurePro Čistič povrchů, kyselý RM 93 Agri, 10l
PressurePro Čistič povrchů, kyselý RM 93 Agri, 10l
PressurePro Čistič povrchů, kyselý RM 93 Agri, 10l
PressurePro Čistič povrchů, kyselý RM 93 Agri, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • zařízení stájí - dojírny, mlékárny
  • čištění podlah a povrchů
  • sanitární prostory
Příslušenství