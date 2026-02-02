PressurePro EXTRA RM 31 Odmašťovač eco!efficiency, 10l

Vysoce koncentrovaný vysokotlaký intenzivní čistič se speciálním složením eco!efficiency. Mimořádně účinně odstraňuje nejtěžší znečištění, jako je olej, mastnota, dehet, saze a pryskyřici.

Čistič PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency byl díky svému speciálnímu složení vyvinut pro použití ve vysokotlakých čističích se stupněm eco!efficiency a odstraňuje rozdíl v čisticím výkonu, který může vzniknout v důsledku nižší teploty vody 60 °C. Současně je aktivní ve všech teplotních rozmezích a lze jej použít i ve stupni páry až do 150 °C. Zároveň je čisticí prostředek aktivní ve všech teplotních rozsazích a lze jej použít i ve stupni páry do 150 °C. Vysoce koncentrované složení bez silikonu a šetrné k separátorům bez námahy odstraňuje nejodolnější oleje, tuky a minerální nečistoty a je mimořádně hospodárné, úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Výkonný intenzivní čistič, který je vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo zemědělských podnicích, zaujme i v dalších oblastech, například při čištění fasád při odstraňování emisních nečistot, ptačího trusu nebo zbytků hmyzu, a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 12
Vlastnosti
  • Efektivní ekologický prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Příjemná, svěží vůně
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje silikon
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
PressurePro EXTRA RM 31 Odmašťovač eco!efficiency, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • Čištění stájí
  • čištění sudů
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • potravinářské cisterny
  • Čištění fasád
Příslušenství