PressurePro Horký vosk RM 41, 10l
Prostředek na konzervaci a péči o lak s vysokým obsahem přírodního karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|5
|Hmotnost (kg)
|9,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem
- Obsahuje přírodní karnaubský vosk
- Vytváří zrcadlový vysoký lesk
- Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí
- Chrání účinně až 12 měsíců
- Lze ho používat s každou kvalitou vody
- Oddaluje opětovné znečištění
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Videa
Kompatibilní přístroje
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- HDS 10/20 -4MX
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- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- konzervování vozidel
- konzervace strojů a zařízení