PressurePro Horký vosk RM 41, 10l

Prostředek na konzervaci a péči o lak s vysokým obsahem přírodního karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 5
Hmotnost (kg) 9,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem
  • Obsahuje přírodní karnaubský vosk
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí
  • Chrání účinně až 12 měsíců
  • Lze ho používat s každou kvalitou vody
  • Oddaluje opětovné znečištění
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
PressurePro Horký vosk RM 41, 10l
PressurePro Horký vosk RM 41, 10l
PressurePro Horký vosk RM 41, 10l
PressurePro Horký vosk RM 41, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Videa

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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • konzervování vozidel
  • konzervace strojů a zařízení
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