PressurePro Namáčecí Prostředek, alkalický RM 92 Agri, 10l

Alkalický namáčecí prostředek uvolňuje zaschlý hnůj, snižuje dobu čištění a spotřebu vody. Inhibitory koroze chrání zařízení chlévů. Ideální pro stáje, dojírny a chlévy.

Alkalický namáčecí prostředek PressurePro RM 92 Agri je perfektní prostředek pro předúpravu pěnového čističe RM 91 Agri. Doporučujeme jej používat k odstranění zvláště odolných a obtížně odstranitelných organických nečistot ve stájích pro drůbež, prasata a dobytek a dojírnách. Pěna díky své speciální konzistenci přilne i ke svislým plochám a uvolňuje nečistoty, než je definitivně odstraněna. Ekonomický a ekologický vedlejší efekt tohoto procesu: namáčení zkracuje jak dobu potřebnou k čištění, tak množství vody k tomu potřebné. Inhibitory koroze integrované do receptury chrání povrchy a zařízení.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 13,2
Vlastnosti
  • Má vynikající vlastnosti rozpouštějící mastnotu a snadno odstraňuje organický materiál, jako je hnůj, špína a zbytky jídla
  • Vnikne skvěle i do zaschlého hnoje
  • Plně biologicky odbouratelný
  • Nenapadá ocelové předměty (inhibitory proti korozi)
  • Bez negativního vlivu na jímkový kanál a bioplynové stanice
PressurePro Namáčecí Prostředek, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro Namáčecí Prostředek, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro Namáčecí Prostředek, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro Namáčecí Prostředek, alkalický RM 92 Agri, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • zařízení stájí - dojírny
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