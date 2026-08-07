Alkalický namáčecí prostředek PressurePro RM 92 Agri je perfektní prostředek pro předúpravu pěnového čističe RM 91 Agri. Doporučujeme jej používat k odstranění zvláště odolných a obtížně odstranitelných organických nečistot ve stájích pro drůbež, prasata a dobytek a dojírnách. Pěna díky své speciální konzistenci přilne i ke svislým plochám a uvolňuje nečistoty, než je definitivně odstraněna. Ekonomický a ekologický vedlejší efekt tohoto procesu: namáčení zkracuje jak dobu potřebnou k čištění, tak množství vody k tomu potřebné. Inhibitory koroze integrované do receptury chrání povrchy a zařízení.