PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 20l

Tekutý maximálně účinný základní čistič pro odstraňování nečistot z olejů, tuků, dehtu, sazí a kouřových zplodin i připálených cukrových povlaků. Bez NTA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 26,6
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
  • Zvlášť vhodný pro typické potravinářské nečistoty jako mour, cukrové glazury, mastné nečistoty…..
  • Rychle účinný
  • Vhodný pro čištění povrchů z nerezové oceli a keramiky
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 20l
PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 20l
PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 20l
PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • udírny, grily
  • velkokapacitní kuchyně
Příslušenství