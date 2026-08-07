PressurePro Odstraňovač sazí RM 33, 200l
Tekutý maximálně účinný základní čistič pro odstraňování nečistot z olejů, tuků, dehtu, sazí a kouřových zplodin i připálených cukrových povlaků. Bez NTA.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|265,4
Vlastnosti
- Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Zvlášť vhodný pro typické potravinářské nečistoty jako mour, cukrové glazury, mastné nečistoty…..
- Rychle účinný
- Vhodný pro čištění povrchů z nerezové oceli a keramiky
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
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Oblasti použití
- udírny, grily
- velkokapacitní kuchyně