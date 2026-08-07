PressurePro pěnový čistič RM 838 Direct, 3l

Umožňuje bezdotykové mytí vozidla. Šetrný k laku a bez námahy odstraňuje silné olejové a mastné skvrny, zbytky hmyzu a agresivní silniční nečistoty.

Pro jednoduché, přímé a bezdotykové nanášení pěnovými nástavci, připravený ihned k použití, tj. pěnový čistič PressurePro RM 838. Čistič bez silikonu tvoří objemnou, dlouhotrvající alkalickou pěnu s jemnými póry, která přilne i na svislé povrchy. Z vozidel všeho druhu jsou spolehlivě odstraněny oleje, tuky, zbytky hmyzu, ptačí trus, silniční nečistoty a dokonce i odolné nečistoty ze zemědělství. Ať už jde o osobní automobily, nákladní automobily, traktory, zařízení a stroje v zemědělských provozech nebo komunální stroje: přilnavá pěna znamená, že nejsou potřeba žádné mechanické nástroje, jako jsou kartáče, čímž se zabrání mikroškrábancům na lakovaných površích. Krátká doba působení pěnového čističe PressurePro RM 838 Direct také výrazně urychluje celý proces čištění vozidla.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 3
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12
Hmotnost (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 153 x 115 x 240
Vlastnosti
  • Účinný pěnový čistič pro bezdotykové mytí vozidel
  • rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku, saze, pryskyřici, hmyz a silniční nečistoty
  • zesílený výkon čištění díky integrovaným mikrokrystalům
  • mimořádně účinný díky objemné a dlouho přilnavé pěně s jemnými póry
  • Bezkartáčové čištění zamezuje vzniku mikrorýh
  • Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
  • Vysoce efektivní
  • Velmi krátká doba působení
  • Příjemná, svěží vůně
  • V souladu s VDA
PressurePro pěnový čistič RM 838 Direct, 3l
PressurePro pěnový čistič RM 838 Direct, 3l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů