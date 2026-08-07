Pro jednoduché, přímé a bezdotykové nanášení pěnovými nástavci, připravený ihned k použití, tj. pěnový čistič PressurePro RM 838. Čistič bez silikonu tvoří objemnou, dlouhotrvající alkalickou pěnu s jemnými póry, která přilne i na svislé povrchy. Z vozidel všeho druhu jsou spolehlivě odstraněny oleje, tuky, zbytky hmyzu, ptačí trus, silniční nečistoty a dokonce i odolné nečistoty ze zemědělství. Ať už jde o osobní automobily, nákladní automobily, traktory, zařízení a stroje v zemědělských provozech nebo komunální stroje: přilnavá pěna znamená, že nejsou potřeba žádné mechanické nástroje, jako jsou kartáče, čímž se zabrání mikroškrábancům na lakovaných površích. Krátká doba působení pěnového čističe PressurePro RM 838 Direct také výrazně urychluje celý proces čištění vozidla.