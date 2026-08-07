PressurePro Přírodní Aktivní Čistič, alkalický RM 82N, 20l

Přírodní alkalický čisticí prostředek vyrobený z obnovitelných surovin. Mimořádně silný čisticí účinek a je vhodný pro použití se studenou vodou, tak s vysokotlakými čističi s horkou vodou

Všestranný přípravek pro odstraňování olejů, tuků a organických látek pomocí vysokotlakých čističů - Natural Active Cleaner RM 82N od společnosti Kärcher. Alkalický čisticí prostředek, který je uveden na seznamu zdrojů FiBL pro ekologickou výrobu v Německu, je vyroben z více než 99 % z přírodních složek. Povrchově aktivní látky ve složení pocházejí z pšeničných otrub, kukuřice a dalších přírodních zdrojů a jsou zcela biologicky odbouratelné. Ať už v (ekologickém) zemědělství nebo v dopravě, v potravinářském průmyslu, na stavbách nebo v dílnách - všude tam, kde je třeba vyčistit stroje, vozidla, traktory, bedny, sudy, chladírny, podlahy a dokonce i plachty nebo dopravníkové pásy, tento udržitelný a přírodní aktivní čisticí prostředek se svou maximální čisticí silou tento úkol splní. Neobsahuje silikony, vonné látky ani barviva, je snadno oddělitelný a mimořádně šetrný k materiálům - díky nekorodujícímu složení dokonce i ke kovům a lakovaným povrchům. Přírodní aktivní čisticí prostředek PressurePro, alkalický RM 82N navíc poskytuje účinnou čisticí sílu i při nízkých teplotách vody a lze jej používat i s vysokotlakými čisticími prostředky s horkou vodou o teplotě až 90 °C.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 11
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,4
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a bílkovin
  • Teplotně stabilní při aplikaci do 90°C
  • Čištění šetrné k materiálu pomocí inhibitorů koroze
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Bez vůní a barviv
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje silikon
  • Bez mikroplastů
  • Bez geneticky modifikovaných složek
  • Netoxický
PressurePro Přírodní Aktivní Čistič, alkalický RM 82N, 20l
PressurePro Přírodní Aktivní Čistič, alkalický RM 82N, 20l
PressurePro Přírodní Aktivní Čistič, alkalický RM 82N, 20l

Videa

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Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • čištění podlah a povrchů