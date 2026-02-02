PressurePro RM 58 Pěnový čistič, alkalický, 20l

Spolehlivě odstraňuje ty nejodolnější nečistoty z olejů, tuků a bílkovin i zbytky potravin na obkladech, kachličkách a nádobách. Pěnový povlak umožňuje dlouhodobý styk s podkladem a proto intenzivně působí na kolmé plochy.

Zvláště alkalický čistič PressurePro RM 58, který je určen k odstraňování zbytků z výroby obsahujících mastnotu nebo bílkoviny, je ideální pro čisticí aplikace v masných, rybích a lahůdkářských provozech. Vysoce aktivní, pěnivý a hygienický čisticí koncentrát pro použití s ​​vysokotlakými čističi vytváří stabilní pěnovou přikrývku, která velmi dobře přilne i na svislé povrchy, rozvine intenzivní čisticí sílu a přesto se snadno smývá. Bez námahy také odstraňuje typické znečištění v potravinářském průmyslu, například mouku, lepek, krupici, víno, džus nebo pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 nabízí Kärcher řadu pěnových čističů pro vysokotlaké aplikace v potravinářských provozech, gastronomických kuchyních, cateringu, jídelnách, velkokuchyních, řeznictvích, jatkách a pekárnách se shodou HACCP - certifikát od Institutu Fresenius. V závislosti na požadavcích a účelu použití jsou vhodné k čištění povrchů, stěn, podlah, transportních popruhů, strojů, přístrojů, boxů, potravinářských nádrží a sudů i chladírenských skladů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,1
Hmotnost (kg) 21,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Pěnový čistič pro vysokotlaká zařízení
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a bílkovin
  • Šetrný k materiálům
  • Vytváří dlouho přetrvávající pěnový koberec
  • Velmi dobře se oplachuje
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Videa

Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • čištění povrchů
  • stěny, obklady
  • potravinářské cisterny
  • Čištění stájí
