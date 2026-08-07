PressurePro RM 91 Agri Pěnový Čistič, alkalický, 10l

Pěnový čistič efektivně rozpouštějící mastnotu a bez námahy odstraňuje organické materiály, jako je hnůj a nečistoty. Ideální pro čištění dojíren a chlévů pro drůbež, prasata a dobytek.

Díky speciální receptuře s vlastnostmi podporujícími pěnu je alkalický pěnový čistič PressurePro RM 91 Agri dokonalým řešením pro důkladné čištění stájí prasat, skotu a drůbeže i dojíren. Jedinečné adhezivní vlastnosti pěny umožňují zvláště dlouhé doby kontaktu a expozice i na svislých plochách a tím ještě lepší výsledky čištění. Organické nečistoty, jako jsou nesnědené potraviny a zvířecí exkrementy, stejně jako další nečistoty jsou zcela a šetrně odstraněny ze zařízení a ploch stáje. Pro zvláště odolné nánosy doporučujeme nejprve použít namáčecí prostředek PressurePro RM 92 Agri.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Vlastnosti
  • Má vynikající vlastnosti rozpouštějící mastnotu a snadno odstraňuje organický materiál, jako je hnůj, špína a zbytky jídla
  • Plně biologicky odbouratelný
  • Nenapadá ocelové předměty (inhibitory proti korozi)
  • Bez negativního vlivu na jímkový kanál a bioplynové stanice
PressurePro RM 91 Agri Pěnový Čistič, alkalický, 10l
PressurePro RM 91 Agri Pěnový Čistič, alkalický, 10l
PressurePro RM 91 Agri Pěnový Čistič, alkalický, 10l
PressurePro RM 91 Agri Pěnový Čistič, alkalický, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Videa

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Oblasti použití
  • zařízení stájí - dojírny
  • čištění podlah a povrchů
  • sanitární prostory
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