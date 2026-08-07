Díky speciální receptuře s vlastnostmi podporujícími pěnu je alkalický pěnový čistič PressurePro RM 91 Agri dokonalým řešením pro důkladné čištění stájí prasat, skotu a drůbeže i dojíren. Jedinečné adhezivní vlastnosti pěny umožňují zvláště dlouhé doby kontaktu a expozice i na svislých plochách a tím ještě lepší výsledky čištění. Organické nečistoty, jako jsou nesnědené potraviny a zvířecí exkrementy, stejně jako další nečistoty jsou zcela a šetrně odstraněny ze zařízení a ploch stáje. Pro zvláště odolné nánosy doporučujeme nejprve použít namáčecí prostředek PressurePro RM 92 Agri.