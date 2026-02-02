PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l

Vysoce účinný, šetrný a biologicky odbouratelný čisticí prostředek určený pro čištění solárních a fotovoltaických zařízení i skleněných ploch, beze zbytků a šmouh. Zamezuje tvorbě vápenných skvrn.

Účinný extrémně i při nízké koncentraci (od 0,125 %), dostupný, výkonný a perfektní pro systém Kärcher iSolar: PressurePro RM 99 se může pochlubit čištěním všech solárních a fotovoltaických systémů a skleněných povrchů beze zbytků a šmouh. Čistič, který je vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody, je vysoce účinný, šetrný a biologicky odbouratelný. Bezpečně a spolehlivě odstraňuje ptačí trus, pyl, saze a prach. Inovativní a velmi šetrné složení PressurePro RM 99 je vhodné i pro hliníkové rámy a vytváří na povrchu rovnoměrný souvislý film, který zabraňuje tvorbě vápenných skvrn a zlepšuje kluznost čisticích kartáčů – pro šetrné čištění povrchu bez jakéhokoli oplachování.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Hodnota pH 9
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,2
Vlastnosti
  • vyznamenaný cenou Pulire Innovation Award 2013
  • k odstranění ulpívajících a mastných nečistot
  • zamezení vápenných skvrn při každé tvrdosti vody, i bez připojení systémů na změkčení vody
  • usychající čištění beze zbytku a bez šmouh
  • menší opětovné znečištění
  • bez poškození solárních a fotovoltaických modulů, skleněných a plastových povrchových úprav, eloxovaných a běžných hliníkových rámů
  • šetrné ošetření povrchu díky zlepšené kluznosti čisticích kartáčů
  • zkouška DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • vysoká vydatnost
  • nezávadné vypouštění do kanalizace, která je připojena na veřejnou čistírnu odpadních vod
  • snadno biologicky odbouratelný (podle OECD směrnice)
PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l
PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l
PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l
PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l
PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • solární a fotovoltaická zařízení
Příslušenství