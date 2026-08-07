PressurePro Wax RM 36 Odstraňovač vosků, 20l
Odstraňovač vosku; šetrně odstraňuje ochranné voskové povlaky a zbytky mastnoty z povrchů laků. Ideální pro použití s vysokotlakými čističi.
PressurePro Wax RM 36 optimálně připraví povrchy pro lakování, základní nátěr a nátěr. Čistič na bázi rozpouštědel spolehlivě odstraňuje konzervační prostředky na bázi vosku, ochranné voskové filmy a také mastnotu, olej, maziva, pryskyřici, minerální znečištění a lepidla již při nízkém dávkování. PressurePro Wax RM 36 neobsahuje halogenované uhlovodíky, snadno se oplachuje a je ideální pro použití s vysokotlakými čističi, takže je ideální pro použití v průmyslu a obchodu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hmotnost (kg)
|16
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|18,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|255 x 230 x 400
Vlastnosti
- Efektivní prostředek na odstraňování konzervačních prostředků
- Rozpouští filmy ochranného vosku na povrchu
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Šetrný k materiálům
- Neobsahuje halogenuhlovodíky
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P301 PŘI POŽITÍ:
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- odstranění konzervační prostředků z vozidel
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- mytí vozidel a motorů