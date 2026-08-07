PressurePro Wax RM 36 Odstraňovač vosků, 20l

Odstraňovač vosku; šetrně odstraňuje ochranné voskové povlaky a zbytky mastnoty z povrchů laků. Ideální pro použití s vysokotlakými čističi.

PressurePro Wax RM 36 optimálně připraví povrchy pro lakování, základní nátěr a nátěr. Čistič na bázi rozpouštědel spolehlivě odstraňuje konzervační prostředky na bázi vosku, ochranné voskové filmy a také mastnotu, olej, maziva, pryskyřici, minerální znečištění a lepidla již při nízkém dávkování. PressurePro Wax RM 36 neobsahuje halogenované uhlovodíky, snadno se oplachuje a je ideální pro použití s ​​vysokotlakými čističi, takže je ideální pro použití v průmyslu a obchodu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 16
Hmotnost včetně obalu (kg) 18,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 255 x 230 x 400
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek na odstraňování konzervačních prostředků
  • Rozpouští filmy ochranného vosku na povrchu
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Šetrný k materiálům
  • Neobsahuje halogenuhlovodíky
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
PressurePro Wax RM 36 Odstraňovač vosků, 20l
PressurePro Wax RM 36 Odstraňovač vosků, 20l
PressurePro Wax RM 36 Odstraňovač vosků, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P301 PŘI POŽITÍ:
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • odstranění konzervační prostředků z vozidel
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • mytí vozidel a motorů
Příslušenství