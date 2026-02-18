Vodní filtrační systém WPC 120 UF

Zařízení na filtraci vody WPC 120 UF se 4stupňovým systémem ultrafiltrace. Bezpečně odstraní částice, bakterie, viry a další nečistoty. Ideální v případě nejistých podmínek vodního řadu.

Naše filtrační zařízení vody WPC 120 UF se postará při nejisté kvalitě pitné vody díky výkonnému 4stupňovému systému ultrafiltrace o vysokou bezpečnost a současně přesvědčí mimořádně jednoduchou obsluhou, instalací a údržbou. Nejrůznější částečky, mikroplast, bakterie, viry, chlor, těžké kovy a zbytky léčiv spolehlivě odstraní z vody a výrazně zlepší její chuť. Filtry, které se vyznačují dlouhou životností, nabízejí vysokou kapacitu okolo 2.500 litrů, přičemž výjimečnou výměnu filtru zvládnete díky pohodlným bajonetovým uzávěrům rychle a bez velké námahy. K provozu zařízení WPC 120 UF nepotřebujete přípojku elektrické energie, vodovodní kohoutek pro odběr přefiltrované vody je součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Vodní filtrační systém WPC 120 UF: Vysoká ochrana před znečištěnou pitnou vodou
Vysoká ochrana před znečištěnou pitnou vodou
3 výkonné filtry pro zvláštní ochranu při nejasné kvalitě vody Odstraní částečky, bakterie, viry, chlór, těžké kovy, zbytky léčiv. Zlepšuje chuť pitné vody.
Vodní filtrační systém WPC 120 UF: Jednoduchá instalace a údržba
Jednoduchá instalace a údržba
Rychlá výměna filtru díky bajonetovým uzávěrům a magnetickým upevněním krytu. Nekomplikované připojení na vodovodní potrubí. Adaptér a vodovodní kohoutek jsou součástí dodávky.
Vodní filtrační systém WPC 120 UF: Vysoká kapacita
Vysoká kapacita
Nízké náklady na servis díky výjimečné výměně filtru díky kapacitě 2.500 l.
Bezproudový provoz
  • Není nutná externí přípojka elektrické energie.
  • Flexibilně volitelné místo instalace.
Specifikace

Technické údaje

Vstupní tlak vody (bar) 1 - 4
Připojení vody 3/8″
Kapacita filtru (l) 2500
Max. teplota přívodní vody (°C) 5 - 38
Průtok (l/h) 120
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 377 x 168 x 421

Obsah balení

  • Pre Pure
  • Ultra filtr "Hy-Protect"
  • Post Protect

Videa

Oblasti použití
  • Pitná voda
  • Kuchyně
Příslušenství