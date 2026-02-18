Vodní filtrační systém WPC 120 UF
Zařízení na filtraci vody WPC 120 UF se 4stupňovým systémem ultrafiltrace. Bezpečně odstraní částice, bakterie, viry a další nečistoty. Ideální v případě nejistých podmínek vodního řadu.
Naše filtrační zařízení vody WPC 120 UF se postará při nejisté kvalitě pitné vody díky výkonnému 4stupňovému systému ultrafiltrace o vysokou bezpečnost a současně přesvědčí mimořádně jednoduchou obsluhou, instalací a údržbou. Nejrůznější částečky, mikroplast, bakterie, viry, chlor, těžké kovy a zbytky léčiv spolehlivě odstraní z vody a výrazně zlepší její chuť. Filtry, které se vyznačují dlouhou životností, nabízejí vysokou kapacitu okolo 2.500 litrů, přičemž výjimečnou výměnu filtru zvládnete díky pohodlným bajonetovým uzávěrům rychle a bez velké námahy. K provozu zařízení WPC 120 UF nepotřebujete přípojku elektrické energie, vodovodní kohoutek pro odběr přefiltrované vody je součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká ochrana před znečištěnou pitnou vodou3 výkonné filtry pro zvláštní ochranu při nejasné kvalitě vody Odstraní částečky, bakterie, viry, chlór, těžké kovy, zbytky léčiv. Zlepšuje chuť pitné vody.
Jednoduchá instalace a údržbaRychlá výměna filtru díky bajonetovým uzávěrům a magnetickým upevněním krytu. Nekomplikované připojení na vodovodní potrubí. Adaptér a vodovodní kohoutek jsou součástí dodávky.
Vysoká kapacitaNízké náklady na servis díky výjimečné výměně filtru díky kapacitě 2.500 l.
Bezproudový provoz
- Není nutná externí přípojka elektrické energie.
- Flexibilně volitelné místo instalace.
Specifikace
Technické údaje
|Vstupní tlak vody (bar)
|1 - 4
|Připojení vody
|3/8″
|Kapacita filtru (l)
|2500
|Max. teplota přívodní vody (°C)
|5 - 38
|Průtok (l/h)
|120
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|377 x 168 x 421
Obsah balení
- Pre Pure
- Ultra filtr "Hy-Protect"
- Post Protect
Videa
Oblasti použití
- Pitná voda
- Kuchyně