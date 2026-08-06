Elektrický generátor PGG 3/1

Benzinový synchronní generátor PGG 3/1 s výkonem 2,8 kW, bezpečnostními koly a nádrží 15 litrů pro nezávislost na externích zdrojích elektrické energie po dobu až 12 hodin.

Kompaktní, velmi mobilní a zároveň výkonný synchronní generátor PGG 3/1 s výkonem 2,8 kW pro nezávislé zásobování elektrickou energií například na stavbách, v zemědělství nebo v obcích. Spolehlivý 4taktní benzinový motor umožňuje konstantní výkon, vyzrálá bezpečnostní technika s ochranou proti přetížení a nedostatku oleje bezpečný provoz, bezpečností kola a sklápěcí rukojeť snadnou přepravu generátoru s obsluhou přívětivou pro uživatele. Dvě zásuvky s ochranným kolíkem na střídavý proud jsou vybavené automatickým regulátorem napětí (AVR) a tím také vhodné pro provoz senzibilních elektronických zařízení. Pracovní intervaly až 12 hodin (při plném zatížení 6,5 hodiny) a objem nádrže 15 litrů bez problémů kompletně pokryjí celé pracovní dny.

Charakteristické znaky a výhody
Velmi přátelská obsluha
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Spolehlivý a výkonný
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Hladina hluku (dB(A)) 74
Jmenovitý příkon (kW) 2,8
Příkon (kW) 3
Druh pohonu Benzín
Objem motoru (cm³) 208
Výkon motoru (kW/hp) 4 / 5,4
Spotřeba paliva (l/h) 2,3
Objem nádrže (l) 15
Doba chodu při 50% outputu (h) 12
Doba chodu při 100% outputu (h) 6,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 56,1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 51,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 622 x 549

Obsah balení

  • Kontrolka provozního stavu
  • Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
  • Třída ochrany IP 23
  • Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
  • Kontrolka paliva
  • Zásuvka 1fázová typ F (Schuko)
  • Automatická regulace napětí
Elektrický generátor PGG 3/1
Elektrický generátor PGG 3/1

Videa

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
  • Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
  • Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 3/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.