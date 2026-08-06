Elektrický generátor PGG 3/1
Benzinový synchronní generátor PGG 3/1 s výkonem 2,8 kW, bezpečnostními koly a nádrží 15 litrů pro nezávislost na externích zdrojích elektrické energie po dobu až 12 hodin.
Kompaktní, velmi mobilní a zároveň výkonný synchronní generátor PGG 3/1 s výkonem 2,8 kW pro nezávislé zásobování elektrickou energií například na stavbách, v zemědělství nebo v obcích. Spolehlivý 4taktní benzinový motor umožňuje konstantní výkon, vyzrálá bezpečnostní technika s ochranou proti přetížení a nedostatku oleje bezpečný provoz, bezpečností kola a sklápěcí rukojeť snadnou přepravu generátoru s obsluhou přívětivou pro uživatele. Dvě zásuvky s ochranným kolíkem na střídavý proud jsou vybavené automatickým regulátorem napětí (AVR) a tím také vhodné pro provoz senzibilních elektronických zařízení. Pracovní intervaly až 12 hodin (při plném zatížení 6,5 hodiny) a objem nádrže 15 litrů bez problémů kompletně pokryjí celé pracovní dny.
Charakteristické znaky a výhody
Velmi přátelská obsluha
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Spolehlivý a výkonný
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,8
|Příkon (kW)
|3
|Druh pohonu
|Benzín
|Objem motoru (cm³)
|208
|Výkon motoru (kW/hp)
|4 / 5,4
|Spotřeba paliva (l/h)
|2,3
|Objem nádrže (l)
|15
|Doba chodu při 50% outputu (h)
|12
|Doba chodu při 100% outputu (h)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|56,1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|51,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 622 x 549
Obsah balení
- Kontrolka provozního stavu
- Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
- Třída ochrany IP 23
- Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
- Kontrolka paliva
- Zásuvka 1fázová typ F (Schuko)
- Automatická regulace napětí
Videa
Oblasti použití
- Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
- Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
- Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 3/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.