Elektrický generátor PGG 6/1

Benzinový synchronní generátor PGG 6/1 s výkonem 5 kW přesvědčí nezávislým zásobováním elektrickou energií po dobu 10 hodin při různých profesionálních příležitostech či využívání v obcích.

Synchronní generátor PGG 6/1 s výkonným a spolehlivým čtyřtaktním benzinovým motorem (EU STAGE V) garantuje výkonem 5 kW nezávislé zásobování elektrickou energií na stavbách, v zemědělství nebo v obcích. Nádrž o objemu 25 litrů přitom umožňuje dlouhé pracovní intervaly až 10 hodin (při plném výkonu až 6,5 hodiny), zatímco robustní ocelový rám, bezpečnostní kola a sklápěcí rukojeť se postarají o maximální mobilitu i v tvrdých podmínkách. Díky 2 zásuvkám s ochranným kolíkem a 1 modré zásuvce pro karavany (vždy střídavý proud, 1fázové) s automatickým regulátorem napětí (AVR) disponuje zařízení dostatečnými možnostmi připojení nejrůznějšího nářadí. Vyzrálá bezpečností technika s ochranou proti přetížení a nedostatku oleje spolehlivě ochrání zařízení před škodami.

Charakteristické znaky a výhody
Elektrický generátor PGG 6/1: Velmi přátelská obsluha
Velmi přátelská obsluha
Elektrický generátor PGG 6/1: Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Elektrický generátor PGG 6/1: Vysoce výkonné
Vysoce výkonné
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Hladina hluku (dB(A)) 75
Jmenovitý příkon (kW) 5
Příkon (kW) 5,5
Druh pohonu Benzín
Objem motoru (cm³) 390
Výkon motoru (kW/hp) 8,5 / 11,6
Spotřeba paliva (l/h) 3,8
Objem nádrže (l) 25
Doba chodu při 50% outputu (h) 10
Doba chodu při 100% outputu (h) 6,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 92,4
Hmotnost bez příslušenství (kg) 84,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 743 x 713 x 670

Obsah balení

  • Kontrolka provozního stavu
  • Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
  • Třída ochrany IP 23
  • Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
  • Kontrolka paliva
  • 2fázové zásuvky typu F (Schuko)
  • Zásuvka 1fázová CEE (32A)
  • Automatická regulace napětí
Elektrický generátor PGG 6/1
Elektrický generátor PGG 6/1

Videa

Oblasti použití
  • Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
  • Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
  • Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 6/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.