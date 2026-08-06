Elektrický generátor PGG 6/1
Benzinový synchronní generátor PGG 6/1 s výkonem 5 kW přesvědčí nezávislým zásobováním elektrickou energií po dobu 10 hodin při různých profesionálních příležitostech či využívání v obcích.
Synchronní generátor PGG 6/1 s výkonným a spolehlivým čtyřtaktním benzinovým motorem (EU STAGE V) garantuje výkonem 5 kW nezávislé zásobování elektrickou energií na stavbách, v zemědělství nebo v obcích. Nádrž o objemu 25 litrů přitom umožňuje dlouhé pracovní intervaly až 10 hodin (při plném výkonu až 6,5 hodiny), zatímco robustní ocelový rám, bezpečnostní kola a sklápěcí rukojeť se postarají o maximální mobilitu i v tvrdých podmínkách. Díky 2 zásuvkám s ochranným kolíkem a 1 modré zásuvce pro karavany (vždy střídavý proud, 1fázové) s automatickým regulátorem napětí (AVR) disponuje zařízení dostatečnými možnostmi připojení nejrůznějšího nářadí. Vyzrálá bezpečností technika s ochranou proti přetížení a nedostatku oleje spolehlivě ochrání zařízení před škodami.
Charakteristické znaky a výhody
Velmi přátelská obsluha
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Vysoce výkonné
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Jmenovitý příkon (kW)
|5
|Příkon (kW)
|5,5
|Druh pohonu
|Benzín
|Objem motoru (cm³)
|390
|Výkon motoru (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Spotřeba paliva (l/h)
|3,8
|Objem nádrže (l)
|25
|Doba chodu při 50% outputu (h)
|10
|Doba chodu při 100% outputu (h)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|92,4
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|84,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|743 x 713 x 670
Obsah balení
- Kontrolka provozního stavu
- Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
- Třída ochrany IP 23
- Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
- Kontrolka paliva
- 2fázové zásuvky typu F (Schuko)
- Zásuvka 1fázová CEE (32A)
- Automatická regulace napětí
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
- Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
- Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 6/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.