Komunální nosič nástaveb C 65 SC
Všestrannost, efektivita a ovladatelnost dělají z nosiče nářadí C 65 SC multitalent pro celoroční použití. Jeho jízdní a pracovní komfort splňují nejvyšší profesionální standardy.
S multifunkčním nosičem nářadí C 65 SC najdou komunální i komerční uživatelé kvalitního partnera pro všechny každodenní výzvy. Nosič zařízení je ve svém živlu off-road a má vše, co nosič charakterizuje. Je vybaven turbodieselovým motorem o výkonu 65 koní a kabinou pro 2 osoby. Jeho kloubové řízení zajišťuje optimální ovladatelnost, přesnost a směrovou stabilitu. Navíc snižuje námahu při manévrování a umožňuje přesnou práci blízko okraje a šetrnou k zemi. Hydraulická kompenzace zatížení kol, mechanické uzávěrky diferenciálů, mechanická přední vývodová hřídel a 3-rozměrný přední zdvih umožňují profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. V závislosti na aplikaci lze komfortní kabinu namontovat ve 3 výškách a nabízí optimální 360° výhled do všech stran pro větší bezpečnost. Nechybí ani výbava, která je v této třídě vozů inovativní, jako je vnitřní blatník zabraňující vnikání nečistot, elektronický ruční a nožní pedál a digitální kombinovaný displej pro zobrazení různých funkcí vozu.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšířeníFlexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabinaOptimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování. Dveře na obou stranách pro bezpečný nástup a výstup na stranu odvrácenou od vozovky.
Velmi snadný servisHydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Kubota
|Výkon motoru (kW)
|48
|Objem motoru (cm³)
|2615
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|65
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1820
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|3500
|Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg)
|3800
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1928
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky