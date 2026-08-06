Komunální nosič nástaveb C 65 SC

Všestrannost, efektivita a ovladatelnost dělají z nosiče nářadí C 65 SC multitalent pro celoroční použití. Jeho jízdní a pracovní komfort splňují nejvyšší profesionální standardy.

S multifunkčním nosičem nářadí C 65 SC najdou komunální i komerční uživatelé kvalitního partnera pro všechny každodenní výzvy. Nosič zařízení je ve svém živlu off-road a má vše, co nosič charakterizuje. Je vybaven turbodieselovým motorem o výkonu 65 koní a kabinou pro 2 osoby. Jeho kloubové řízení zajišťuje optimální ovladatelnost, přesnost a směrovou stabilitu. Navíc snižuje námahu při manévrování a umožňuje přesnou práci blízko okraje a šetrnou k zemi. Hydraulická kompenzace zatížení kol, mechanické uzávěrky diferenciálů, mechanická přední vývodová hřídel a 3-rozměrný přední zdvih umožňují profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. V závislosti na aplikaci lze komfortní kabinu namontovat ve 3 výškách a nabízí optimální 360° výhled do všech stran pro větší bezpečnost. Nechybí ani výbava, která je v této třídě vozů inovativní, jako je vnitřní blatník zabraňující vnikání nečistot, elektronický ruční a nožní pedál a digitální kombinovaný displej pro zobrazení různých funkcí vozu.

Charakteristické znaky a výhody
Komunální nosič nástaveb C 65 SC: Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Komunální nosič nástaveb C 65 SC: Ergonomická a pohodlná kabina
Ergonomická a pohodlná kabina
Optimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování. Dveře na obou stranách pro bezpečný nástup a výstup na stranu odvrácenou od vozovky.
Komunální nosič nástaveb C 65 SC: Velmi snadný servis
Velmi snadný servis
Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Kubota
Výkon motoru (kW) 48
Objem motoru (cm³) 2615
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 65
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 20
Rozvor kol (mm) 1820
Maximální povolená hmotnost (kg) 3500
Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg) 3800
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1928
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb C 65 SC
Komunální nosič nástaveb C 65 SC
Komunální nosič nástaveb C 65 SC

Videa

Oblasti použití
  • 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky