Komunální nosič nástaveb C 70 SC
Enormní trakce a vysoká účinnost dělají z nosiče nářadí C 70 SC výkonného všestranného pomocníka pro celoroční použití.
Multifunkční nosič nářadí C 70 SC s kloubovým řízením přesvědčí enormní trakcí a stoupavostí. Mezi klíčové komponenty jeho trakčního pohonu patří 4 výkonné motory kol, inteligentní hydraulické řízení a také trakční elektronika, která automaticky přepíná mezi režimem všech kol a režimem dvou kol a mezi provozními programy v závislosti na jízdní situaci. Výsledkem je extrémně dynamický zážitek z jízdy a nižší spotřeba paliva, což je synonymum pro úsporu času a nákladů. Nechybí ani osvědčené a ceněné vlastnosti Holderu: Patří k nim mechanická uzávěrka diferenciálu, která při extrémním nasazení zajišťuje rovnoměrný přenos výkonu na obě nápravy. Mezi další vlastnosti patří mechanický přední vývodový hřídel a trojrozměrný přední zdvih. Hydrostatická kompenzace zatížení kol zajišťuje bezpečnost při zatáčení ve svahu, přejíždění obrubníků a při použití velkých přídavných zařízení s vysokým těžištěm. To vše umožňuje profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. Komfortní kabinu lze namontovat ve 3 výškách v závislosti na aplikaci a kromě vynikající ergonomie nabízí optimální 360° panoramatický výhled pro zvýšenou bezpečnost.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
- Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí.
- Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí.
- Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabina
- Optimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami.
- 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování.
- Dveře na obou stranách pro bezpečný nástup a výstup na stranu odvrácenou od vozovky.
Krátké časy nastavení a servisu
- Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje.
- Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Kubota
|Výkon motoru (kW)
|48
|Objem motoru (cm³)
|2615
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|65
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1820
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|3500
|Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg)
|4000
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1928
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky