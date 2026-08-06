Komunální nosič nástaveb C 70 SC

Enormní trakce a vysoká účinnost dělají z nosiče nářadí C 70 SC výkonného všestranného pomocníka pro celoroční použití.

Multifunkční nosič nářadí C 70 SC s kloubovým řízením přesvědčí enormní trakcí a stoupavostí. Mezi klíčové komponenty jeho trakčního pohonu patří 4 výkonné motory kol, inteligentní hydraulické řízení a také trakční elektronika, která automaticky přepíná mezi režimem všech kol a režimem dvou kol a mezi provozními programy v závislosti na jízdní situaci. Výsledkem je extrémně dynamický zážitek z jízdy a nižší spotřeba paliva, což je synonymum pro úsporu času a nákladů. Nechybí ani osvědčené a ceněné vlastnosti Holderu: Patří k nim mechanická uzávěrka diferenciálu, která při extrémním nasazení zajišťuje rovnoměrný přenos výkonu na obě nápravy. Mezi další vlastnosti patří mechanický přední vývodový hřídel a trojrozměrný přední zdvih. Hydrostatická kompenzace zatížení kol zajišťuje bezpečnost při zatáčení ve svahu, přejíždění obrubníků a při použití velkých přídavných zařízení s vysokým těžištěm. To vše umožňuje profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. Komfortní kabinu lze namontovat ve 3 výškách v závislosti na aplikaci a kromě vynikající ergonomie nabízí optimální 360° panoramatický výhled pro zvýšenou bezpečnost.

Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
  • Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí.
  • Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí.
  • Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabina
  • Optimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami.
  • 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování.
  • Dveře na obou stranách pro bezpečný nástup a výstup na stranu odvrácenou od vozovky.
Krátké časy nastavení a servisu
  • Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje.
  • Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Kubota
Výkon motoru (kW) 48
Objem motoru (cm³) 2615
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 65
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 20
Rozvor kol (mm) 1820
Maximální povolená hmotnost (kg) 3500
Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg) 4000
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1928
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb C 70 SC
Komunální nosič nástaveb C 70 SC
Komunální nosič nástaveb C 70 SC

Videa

Oblasti použití
  • 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky