Komunální nosič nástaveb C 70 TC
Enormní trakce a vysoká účinnost dělají z nosiče nářadí C 70 TC výkonného všestranného pomocníka pro celoroční použití. Jeho kabina pro 2 osoby zvyšuje možnosti použití.
Nosič nářadí C 70 TC s prostornou kabinou pro 2 osoby přesvědčí enormní trakcí a stoupavostí. Mezi klíčové komponenty jeho trakčního pohonu dual drive patří 4 výkonné motory kol, inteligentní hydraulické řízení a také trakční elektronika, která automaticky přepíná mezi režimem všech kol a režimem dvou kol a mezi provozními programy v závislosti na jízdní situaci. Výsledkem je extrémně dynamický zážitek z jízdy a nižší spotřeba paliva, což je synonymum pro úsporu času a nákladů. Osvědčené a ceněné vlastnosti Holderu: Kloubové řízení, hydraulické vyrovnávání zatížení kol, mechanické uzávěrky diferenciálů, mechanická přední vývodová hřídel a 3-rozměrný přední zdvih umožňují profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. Druhé sedadlo nabízí četné výhody a další možnosti použití – 2. osoba na palubě v mnoha případech ušetří další vozidlo, což zvyšuje efektivitu. Spolujezdec může také provádět menší úkoly pomocí ručních zařízení, zatímco řidič se soustředí na práci s vozidlem.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšířeníFlexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabinaOptimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. Kabina pro 2 osoby s dostatečným prostorem pro cestující. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování.
Velmi snadný servisHydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Kubota
|Výkon motoru (kW)
|48
|Objem motoru (cm³)
|2615
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|65
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1870
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|3500
|Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg)
|4000
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2089
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky