WRS 200

WRS 200 je mobilní zařízení pro komunální stroje, které se používá zejména pro cílené hubení plevele horkou vodou. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.

Díky mobilnímu zařízení WRS 200, které je nainstalováno na nosiči nářadí od společnosti Kärcher, lze specificky eliminovat nežádoucí plevele důkladným a ekologickým způsobem. Díky velmi kompaktnímu designu a nezávislosti na vnějším přívodu vody nebo elektřiny lze použít i ve velmi odlehlých oblastech, na cestách, v parcích nebo ve městských oblastech. Plevel se odstraňuje horkou vodou o teplotě 98 ° C - strojově pomocí namontovaného předního nosníku nebo ručně pomocí ruční trubice. Jsou možné i další aplikace, které jsou součástí každodenních komunálních pracovních činností: vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou, zalévání květinových záhonů, keřů a stromů v parcích, jakož i účinné odstranění žvýkaček ze všech tvrdých ploch.

Charakteristické znaky a výhody
Navrženo pro různorodé mobilní nasazení
  • Cílené a účinné hubení plevele horkou vodou: strojem s předním paprskem nebo ručně nástavcem.
  • Profesionální vysokotlaké čištění studenou a horkou vodou.
  • Efektivní odstranění žvýkačky na tvrdých podlahových krytinách.
Kompaktní konstrukce
  • Nižší riziko poškození, protože zadní část vozidla zůstává viditelná v zrcátku při zatáčení nebo v zatáčkách.
  • Díky vysoké manévrovatelnosti stroje jsou také snadno možné aplikace v úzkých a omezených oblastech.
  • Neovlivňuje šířku stroje bez ohledu na použité nosné vozidlo.
Nízké těžiště vozidla
  • Rychlá montáž pomocí spojovacího trojúhelníku v zadní části vozidla pro optimální rozložení hmotnosti.
  • Nízké těžiště vozidla zaručuje pohodlné chování v provozu.
  • V závislosti na nosném vozidle jsou možné nádrže na vodu o objemu až 1 000 litrů.
Velmi efektivní aplikace
  • Rychlá provozní připravenost vysoce účinného hořáku.
  • S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva.
  • Výkonné vysokotlaké čerpadlo Kärcher pro pracovní tlaky až 200 barů.
Specifikace

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) min. 10 - až do 200 / min. 1 - až do 20
Teplota (°C) 98 - max. 135
Průtok (l/min) 28
Typ paliva Nafta
Palivová nádrž (l) 20
Spotřeba nafty při plném zatížení (l/h) 12
Hmotnost (kg) 300
Hmotnost včetně obalu (kg) 308,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 550 x 955 x 1290
Oblasti použití
  • Pro cílené odstraňování plevele horkou vodou
  • Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
  • Pro účinné odstranění žvýkaček z tvrdých podlahových krytin
  • Pro zalévání v parcích