WRS 200
WRS 200 je mobilní zařízení pro komunální stroje, které se používá zejména pro cílené hubení plevele horkou vodou. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.
Díky mobilnímu zařízení WRS 200, které je nainstalováno na nosiči nářadí od společnosti Kärcher, lze specificky eliminovat nežádoucí plevele důkladným a ekologickým způsobem. Díky velmi kompaktnímu designu a nezávislosti na vnějším přívodu vody nebo elektřiny lze použít i ve velmi odlehlých oblastech, na cestách, v parcích nebo ve městských oblastech. Plevel se odstraňuje horkou vodou o teplotě 98 ° C - strojově pomocí namontovaného předního nosníku nebo ručně pomocí ruční trubice. Jsou možné i další aplikace, které jsou součástí každodenních komunálních pracovních činností: vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou, zalévání květinových záhonů, keřů a stromů v parcích, jakož i účinné odstranění žvýkaček ze všech tvrdých ploch.
Charakteristické znaky a výhody
Navrženo pro různorodé mobilní nasazení
- Cílené a účinné hubení plevele horkou vodou: strojem s předním paprskem nebo ručně nástavcem.
- Profesionální vysokotlaké čištění studenou a horkou vodou.
- Efektivní odstranění žvýkačky na tvrdých podlahových krytinách.
Kompaktní konstrukce
- Nižší riziko poškození, protože zadní část vozidla zůstává viditelná v zrcátku při zatáčení nebo v zatáčkách.
- Díky vysoké manévrovatelnosti stroje jsou také snadno možné aplikace v úzkých a omezených oblastech.
- Neovlivňuje šířku stroje bez ohledu na použité nosné vozidlo.
Nízké těžiště vozidla
- Rychlá montáž pomocí spojovacího trojúhelníku v zadní části vozidla pro optimální rozložení hmotnosti.
- Nízké těžiště vozidla zaručuje pohodlné chování v provozu.
- V závislosti na nosném vozidle jsou možné nádrže na vodu o objemu až 1 000 litrů.
Velmi efektivní aplikace
- Rychlá provozní připravenost vysoce účinného hořáku.
- S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva.
- Výkonné vysokotlaké čerpadlo Kärcher pro pracovní tlaky až 200 barů.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|min. 10 - až do 200 / min. 1 - až do 20
|Teplota (°C)
|98 - max. 135
|Průtok (l/min)
|28
|Typ paliva
|Nafta
|Palivová nádrž (l)
|20
|Spotřeba nafty při plném zatížení (l/h)
|12
|Hmotnost (kg)
|300
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|308,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|550 x 955 x 1290
Oblasti použití
- Pro cílené odstraňování plevele horkou vodou
- Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
- Pro účinné odstranění žvýkaček z tvrdých podlahových krytin
- Pro zalévání v parcích