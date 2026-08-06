Zametací stroj s odsáváním MC 150
Kompaktní, robustní, plně odpružený: MC 150 je pohodlnou volbou, jelikož je to komunální zametací stroj vhodný pro celoroční použití ve třídě 3,5 t.
Komunální zametací stroj MC 150 přináší do třídy 3,5 tuny maximální variabilitu. Ať už se jedná o čištění silnic a mokré čištění, údržbu zelených ploch s odstraňováním plevele, zimní údržbu nebo přepravní úkoly, tento ultrakompaktní stroj se může pochlubit působivým výkonem na špici celého spektra komunálních prací. Vyznačuje se stejným uživatelsky přívětivým designem, který je typický pro všechny produkty Kärcher. Například veškeré příslušenství lze rychle a snadno namontovat a odmontovat na zadní vozík bez použití nářadí díky integrovanému, hydraulicky naklápěcímu montážnímu rámu. Obsluha se může během provozu plně soustředit na to podstatné, protože pohodlná dvoumístná kabina nabízí vynikající výhled do všech stran a také maximální přehlednost a ergonomii díky unikátnímu multifunkčnímu displeji a inteligentně navrženým ovládacím prvkům
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní třída 3,5 tPlně vhodné na chodníky díky nízké dovolené celkové hmotnosti 3,5t. Nejlepší manévrovatelnost ve své třídě a 100% směrová stabilita usnadňují práci ve stísněných prostorech. Velká potenciální uživatelská skupina, protože lze řídit od řidičského oprávnění skupiny B.
Nejlepší jízdní komfort díky celoodpruženému podvozkuPlně odpružený, hydraulický podvozek s nezávislým zavěšením kol. Automatická regulace úrovně pro konzistentní komfort odpružení v jakémkoli stavu zatížení. Výška vozidla 1999 mm pro bezproblémové nasazení ve vícepodlažních a podzemních garážích.
Vysoce výkonný hydraulický systémS tandemovým ozubeným čerpadlem 2 × 40 l/min (80 l/min vpředu). Přídavný hydraulický okruh s 23 l/min pro ovládání tlakového čističe. Čtyři dvojčinné hydraulické přípojky vpředu a dvě vzadu pro nářadí.
Integrované rychlovýměnné systémy
- Variabilní a stabilní přední zdvih pro umístění široké škály nářadí v kategoriích 0, 1N a KAT 1.
- Volitelně: integrovaný hydraulický výměnný rám pro rychlou a snadnou výměnu nářadí na zadní části vozidla.
- Hydraulické okruhy bez tlaku pro snadné připojení a odpojení hydraulických spojek.
Časově úsporná každodenní údržba
- Přímý přístup k motoru a všem příslušným součástem údržby pro kratší prostoje a vyšší produktivitu.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Kubota
|Výkon motoru (kW)
|48
|Objem motoru (cm³)
|2434
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|50
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|40
|Rozvor kol (mm)
|1700
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|3500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2050
|Rozměry (D x Š x V) ( )
|3412 x 1220 x 1979
Vybavení
- Klimatizace
Videa
Oblasti použití
- Vyvinuto pro náročné zametací úkoly
- Mokré čištění, zalévání a odstraňování plevele
- Multifunkční pro použití při údržbě zeleně
- Vysoký výkon pro lehkou a střední zimní službu
- Pro přepravu pracovního vybavení a tažení přívěsů