Zametací stroj s odsáváním MC 150

Kompaktní, robustní, plně odpružený: MC 150 je pohodlnou volbou, jelikož je to komunální zametací stroj vhodný pro celoroční použití ve třídě 3,5 t.

Komunální zametací stroj MC 150 přináší do třídy 3,5 tuny maximální variabilitu. Ať už se jedná o čištění silnic a mokré čištění, údržbu zelených ploch s odstraňováním plevele, zimní údržbu nebo přepravní úkoly, tento ultrakompaktní stroj se může pochlubit působivým výkonem na špici celého spektra komunálních prací. Vyznačuje se stejným uživatelsky přívětivým designem, který je typický pro všechny produkty Kärcher. Například veškeré příslušenství lze rychle a snadno namontovat a odmontovat na zadní vozík bez použití nářadí díky integrovanému, hydraulicky naklápěcímu montážnímu rámu. Obsluha se může během provozu plně soustředit na to podstatné, protože pohodlná dvoumístná kabina nabízí vynikající výhled do všech stran a také maximální přehlednost a ergonomii díky unikátnímu multifunkčnímu displeji a inteligentně navrženým ovládacím prvkům

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním MC 150: Kompaktní třída 3,5 t
Kompaktní třída 3,5 t
Plně vhodné na chodníky díky nízké dovolené celkové hmotnosti 3,5t. Nejlepší manévrovatelnost ve své třídě a 100% směrová stabilita usnadňují práci ve stísněných prostorech. Velká potenciální uživatelská skupina, protože lze řídit od řidičského oprávnění skupiny B.
Zametací stroj s odsáváním MC 150: Nejlepší jízdní komfort díky celoodpruženému podvozku
Nejlepší jízdní komfort díky celoodpruženému podvozku
Plně odpružený, hydraulický podvozek s nezávislým zavěšením kol. Automatická regulace úrovně pro konzistentní komfort odpružení v jakémkoli stavu zatížení. Výška vozidla 1999 mm pro bezproblémové nasazení ve vícepodlažních a podzemních garážích.
Zametací stroj s odsáváním MC 150: Vysoce výkonný hydraulický systém
Vysoce výkonný hydraulický systém
S tandemovým ozubeným čerpadlem 2 × 40 l/min (80 l/min vpředu). Přídavný hydraulický okruh s 23 l/min pro ovládání tlakového čističe. Čtyři dvojčinné hydraulické přípojky vpředu a dvě vzadu pro nářadí.
Integrované rychlovýměnné systémy
  • Variabilní a stabilní přední zdvih pro umístění široké škály nářadí v kategoriích 0, 1N a KAT 1.
  • Volitelně: integrovaný hydraulický výměnný rám pro rychlou a snadnou výměnu nářadí na zadní části vozidla.
  • Hydraulické okruhy bez tlaku pro snadné připojení a odpojení hydraulických spojek.
Časově úsporná každodenní údržba
  • Přímý přístup k motoru a všem příslušným součástem údržby pro kratší prostoje a vyšší produktivitu.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Kubota
Výkon motoru (kW) 48
Objem motoru (cm³) 2434
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 50
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 40
Rozvor kol (mm) 1700
Maximální povolená hmotnost (kg) 3500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2050
Rozměry (D x Š x V) ( ) 3412 x 1220 x 1979

Vybavení

  • Klimatizace
Zametací stroj s odsáváním MC 150
Zametací stroj s odsáváním MC 150
Zametací stroj s odsáváním MC 150

Videa

Oblasti použití
  • Vyvinuto pro náročné zametací úkoly
  • Mokré čištění, zalévání a odstraňování plevele
  • Multifunkční pro použití při údržbě zeleně
  • Vysoký výkon pro lehkou a střední zimní službu
  • Pro přepravu pracovního vybavení a tažení přívěsů