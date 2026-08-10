Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric

Plně elektrický. MC 250 e!ectric čistí tiše, efektivně a bez lokálních emisí CO₂. Díky svému vynikajícímu dosahu a vynikajícímu čisticímu výkonu zaujme po celou dobu provozu.

MC 250 e!ectric je plně elektrický zametací stroj. Jeho koncept pohonu umožňuje tiché a efektivní čištění ulic bez lokálních emisí CO₂, a to i v oblastech citlivých na hluk nebo v noci. Díky vysoce výkonné baterii s kapacitou 78 kWh je zaručen dlouhý dojezd po celou směnu. Tento zametací stroj s vysáváním přesvědčí svým vynikajícím čisticím výkonem. Jeho výkonný sací systém zachytí i ty nejhrubší nečistoty a účinně zachytí jemný prach – certifikován 4 hvězdičkami podle EUnited. Konstrukce se zaměřuje na maximální pohodlí a uživatelskou přívětivost: prostorná dvoumístná komfortní kabina je ergonomicky navržena. Stroj je vybaven hydropneumatickým odpružením, nezávislým odpružením a automatickou klimatizací. Intuitivní koncept ovládání s centrálním displejem vytváří příjemné pracovní prostředí. Přepínatelné řízení všech kol zajišťuje maximální manévrovatelnost i v těch nejužších prostorech. Díky velkorysé nádobě na odpad o objemu 2,5 m³ a standardnímu systému rekuperace vody prodlužuje MC 250 e!ectric provozní dobu, protože zastávky lze optimálně naplánovat. Díky snadno servisovatelné konstrukci jsou provozní náklady nízké a údržba snadno proveditelná.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric: Koncept elektrického pohonu
Koncept elektrického pohonu
Výkonný elektrický pohon: pro hydrauliku, ventilátor a jízdní režim. Tichý a odolný: efektivní provoz i po dlouhých pracovních dnech. Bez lokálních emisí CO₂: čistí bez výfukových plynů.
Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric: Prostorná komfortní kabina pro 2 osoby s optimálním výhledem na pracovní prostředí
Prostorná komfortní kabina pro 2 osoby s optimálním výhledem na pracovní prostředí
Intuitivní, jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha. Hydropneumatické odpružení pro vyšší komfort jízdy. Multifunkční displej na volantu pro rychlou kontrolu provozního stavu a nastavení, aniž byste museli spustit oči z pracovního prostředí.
Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric: Největší kontejner na odpad ve své třídě
Největší kontejner na odpad ve své třídě
Průtokově optimalizovaná nádoba na odpad z nerezové oceli s objemem přes 2 m³. Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu. Systém regenerace vody se samostatnou nádrží na vodu v základní výbavě.
Vysoce výkonná baterie s kapacitou 78 kWh
  • Vynikající dojezd pro dlouhé operace.
  • Efektivní provoz po celou směnu.
  • Rychlé nabíjení díky výkonu 22 kW.
Snadný servisní přístup
  • Komfortní manipulace a dobrý přístup
Přepínatelné řízení všech kol
  • Pro vynikající manévrovatelnost.
  • Pro pokrytí větší plochy.
Komfortní manipulace a dobrý přístup
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Trakční pohon Pohon dvou kol
Výkon motoru (kW) max. 90
Rychlost jízdy (km/h) max. 60
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 2625
Pracovní šířka se 3 bočními kartáči (mm) 2710
Nádoba na odpad (l) 2500
Vodní nádrž (l) 80 - 400
Nádrž na čerstvou vodu (l) 265
Rozvor kol (mm) 1980
Maximální povolená hmotnost (kg) 6000
Rozměry (D x Š x V) (mm) 4491 x 1300 x 1995
Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric
Zametací stroj s odsáváním MC 250 e!ectric

Videa

Oblasti použití
  • Zametání
  • Odstranění listí, nečistot a odpadu z chodníků, ulic a na veřejném prostranství