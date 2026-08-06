Zametací stroj s odsáváním MCM 600
Zametací stroj MCM 600 poskytuje obcím a průmyslovým uživatelům jeden systém pro všechny požadavky na zametání – vč. situací, které vyžadují vysoké zametací kapacity a nulový rozptyl prachu.
Ať už se jedná o komunální čištění ve městech nebo příměstských oblastech nebo v průmyslovém prostředí s vysokými požadavky na čištění, jako jsou slévárny, cementárny, důlní provozy: náš zametací stroj MCM 600 je nejlepší volbou pro nejnáročnější požadavky na zametání. Kombinovaný systém s mechanickým nástavcem na velké částice nečistot, sacím zařízením pro lehčí materiály a filtračním systémem skládajícím se z několika polyesterových filtrů, které účinně odfiltrují jemný prach až do PM1 za všech podmínek, zaručuje vysoký čisticí výkon bez rozptylování prachu. Dalším přispívajícím faktorem je synchronizované řízení na obou nápravách, které zaručuje snadnou ovladatelnost a maximální přesnost zametání i při zatáčení. K přesnosti zametání napomáhá i patentovaný hydraulický systém (CDS – Clever Detective System) pro automatickou regulaci přítlaku centrálního kartáče. Díky ovládacímu panelu s barevným displejem a funkčními tlačítky vedle volantu se stroj velmi snadno ovládá, zatímco kabina, která je navržena pro 3 osoby, nabízí uživatelům maximální bezpečnostní a ergonomické standardy.
Charakteristické znaky a výhody
Synchronizované řízení všech kol
Ergonomická a pohodlná kabina
Patentovaný hydraulický systém
Všechny jízdní a ovládací funkce jsou snadno ovladatelné
Hydrostatický, elektronicky řízený pohon se snímáním zatížení
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon dvou kol
|Výrobce motoru
|VM
|Objem motoru (cm³)
|4500
|Válec motoru
|6
|Objem palivové nádrže (l)
|220
|Emisní norma
|Euro 6c
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|2400
|Pracovní šířka se 3 bočními kartáči ( )
|3550
|Nádoba na odpad (l)
|6000
|Nádrž na čerstvou vodu (l)
|500
|Rozvor kol ( )
|3230
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|13000
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Posilovač řízení
- Komfortní sedačka
- Topení a klimatizace
- Topení
- Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
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