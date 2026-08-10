V-lišta z nerezové oceli, tvrdá 35 cm

Profesionální stěrka z ušlechtilé oceli s výřezem do V, polohu stěrky lze variabilně nastavit.

Profesionální lišta z nerezové oceli s výřezem V, nastavitelná poloha lišty, robustní, vždy perfektně sedí, jednoduchá výměna lišty, z nerezové oceli, vč. měkké guma stěrače

Specifikace

Technické údaje

Materiál Ušlechtilá ocel
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Délka (mm) 350
Rozměry, balené (mm) 350 x 2 x 20
V-lišta z nerezové oceli, tvrdá 35 cm
Oblasti použití
  • Okna
Příslušenství