V-lišta z nerezové oceli, tvrdá 35 cm
Profesionální stěrka z ušlechtilé oceli s výřezem do V, polohu stěrky lze variabilně nastavit.
Profesionální lišta z nerezové oceli s výřezem V, nastavitelná poloha lišty, robustní, vždy perfektně sedí, jednoduchá výměna lišty, z nerezové oceli, vč. měkké guma stěrače
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|Ušlechtilá ocel
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,1
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Délka (mm)
|350
|Rozměry, balené (mm)
|350 x 2 x 20
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Okna