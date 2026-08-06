Teleskopický nástavec 3 x 150 cm
Vysoce kvalitní povrch a velmi robustní, pro bezpečnou práci bez žebříku - přímo ze země.
Vysoce kvalitní povrch a velmi robustní, speciálně namontovaný posuvný blok vylučuje jakékoli zkroucení, pro bezpečnou práci bez žebříku - přímo ze země, s pojistným kuželem a ochranou proti sevření z hliníku a plastu
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP / PC / PA, vyztužené skleněnými vlákny
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|1,1
|Hmotnost balení (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|4500 x 21 x 21
|Rozměry, balené (mm)
|2000 x 21 x 21
Vybavení
- Italská nit
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Okna