Teleskopický nástavec 3 x 150 cm

Vysoce kvalitní povrch a velmi robustní, pro bezpečnou práci bez žebříku - přímo ze země.

Vysoce kvalitní povrch a velmi robustní, speciálně namontovaný posuvný blok vylučuje jakékoli zkroucení, pro bezpečnou práci bez žebříku - přímo ze země, s pojistným kuželem a ochranou proti sevření z hliníku a plastu

Specifikace

Technické údaje

Materiál Hliník / PP / PC / PA, vyztužené skleněnými vlákny
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 1,1
Hmotnost balení (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 4500 x 21 x 21
Rozměry, balené (mm) 2000 x 21 x 21

Vybavení

  • Italská nit
Teleskopický nástavec 3 x 150 cm
Oblasti použití
  • Okna
Příslušenství