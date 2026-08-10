Polyesterový rozmývák 45 cm
Mycí stroj White Star od společnosti Kärcher, délka 45 cm. Čistící utěrka s dlouhým vlasem pro rychlé čištění oken a jiných povrchů. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.
Omyvatelná, 45 cm dlouhá utěrka na mytí pro rychlé čištění oken, skla a dalších povrchů: Mycí prostředek White Star od společnosti Kärcher. Tkanina s dlouhým vlasem z vysoce kvalitních vláken zaručuje velmi dobrý čisticí výkon. S praktickým zapínáním na háčky a smyčky pro obzvlášť pohodlné používání. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|45
|Materiál
|PET / PA
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,1
|Délka (mm)
|450
Oblasti použití
- Okna