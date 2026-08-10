Polyesterový rozmývák 45 cm

Mycí stroj White Star od společnosti Kärcher, délka 45 cm. Čistící utěrka s dlouhým vlasem pro rychlé čištění oken a jiných povrchů. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.

Omyvatelná, 45 cm dlouhá utěrka na mytí pro rychlé čištění oken, skla a dalších povrchů: Mycí prostředek White Star od společnosti Kärcher. Tkanina s dlouhým vlasem z vysoce kvalitních vláken zaručuje velmi dobrý čisticí výkon. S praktickým zapínáním na háčky a smyčky pro obzvlášť pohodlné používání. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (cm) 45
Materiál PET / PA
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Délka (mm) 450
Polyesterový rozmývák 45 cm
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  • Okna