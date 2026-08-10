Polyesterový rozmývák abrazivní 45 cm
Směsová tkanina vyrobená z vysoce kvalitních vláken, krátká s dodatečným povrchem podložky.
Mycí stroj Pad Strip od společnosti Kärcher je vyroben z vysoce kvalitní směsové tkaniny s krátkým vlasem, je 45 cm dlouhý a přesvědčí optimálními výsledky při čištění oken a jiných povrchů. Díky přídavné integrované podložce rychle a účinně odstraňuje i hrubé nečistoty a silně ulpívající inkrustace. S praktickým zapínáním na háček pro obzvlášť pohodlné používání. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|45
|Materiál
|100% PET
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,1
|Délka (mm)
|450
Oblasti použití
- Okna