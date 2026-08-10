Polyesterový rozmývák abrazivní 45 cm

Směsová tkanina vyrobená z vysoce kvalitních vláken, krátká s dodatečným povrchem podložky.

Mycí stroj Pad Strip od společnosti Kärcher je vyroben z vysoce kvalitní směsové tkaniny s krátkým vlasem, je 45 cm dlouhý a přesvědčí optimálními výsledky při čištění oken a jiných povrchů. Díky přídavné integrované podložce rychle a účinně odstraňuje i hrubé nečistoty a silně ulpívající inkrustace. S praktickým zapínáním na háček pro obzvlášť pohodlné používání. Lze použít s T-nosníkem od společnosti Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (cm) 45
Materiál 100% PET
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Délka (mm) 450
Polyesterový rozmývák abrazivní 45 cm
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