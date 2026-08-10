Smetáček a lopatka

Univerzální sada obsahující smeták a lopatku. Barva: modrá.

Odolná univerzální sada na zametání, ideální pro úklid volných nečistot. Obsahuje smeták se stabilní rukojetí a lopatku. Barva: modrá.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Barva modrá / žlutá
Materiál PP / PET
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,2
Hmotnost balení (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 335 x 231 x 98
Rozměry, balené (mm) 335 x 231 x 98
Smetáček a lopatka

Videa

Oblasti použití
  • Zametání