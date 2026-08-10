Smetáček a lopatka
Univerzální sada obsahující smeták a lopatku. Barva: modrá.
Odolná univerzální sada na zametání, ideální pro úklid volných nečistot. Obsahuje smeták se stabilní rukojetí a lopatku. Barva: modrá.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Barva
|modrá / žlutá
|Materiál
|PP / PET
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,2
|Hmotnost balení (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|335 x 231 x 98
|Rozměry, balené (mm)
|335 x 231 x 98
Videa
Oblasti použití
- Zametání