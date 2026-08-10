Univerzální výstražná značka

Univerzálně použitelná výstražná značka se srozumitelnými piktogramy na obou stranách varuje před rizikem uklouznutí. Pro zvýšení bezpečnosti při úklidu.

Vyvinuto pro zvýšení bezpečnosti a předcházení nehodám při úklidu pro třetí strany: univerzální oboustranná výstražná značka od společnosti Kärcher, kterou lze používat bez ohledu na jazykové bariéry. Snadno srozumitelné piktogramy na obou stranách upozorňují na riziko uklouznutí v místech, kde probíhají úklidové práce. Výstražná cedule je žlutá pro velmi dobrou viditelnost, skládá se naplocho pro úsporu místa při skladování a stejně snadno se nastavuje. Integrovaný háček a úchytná spona zajišťují její rychlé a snadné připevnění k úklidovému vozíku pro bezpečnou přepravu. Hladký povrch se mimořádně snadno udržuje a lze jej podle potřeby otřít.

Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,7
Hmotnost balení (kg) 0,8
Rozměry (D x Š) (mm) 500 x 230
Rozměry, balené (mm) 500 x 230 x 600
Univerzální výstražná značka

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění