Univerzální výstražná značka
Univerzálně použitelná výstražná značka se srozumitelnými piktogramy na obou stranách varuje před rizikem uklouznutí. Pro zvýšení bezpečnosti při úklidu.
Vyvinuto pro zvýšení bezpečnosti a předcházení nehodám při úklidu pro třetí strany: univerzální oboustranná výstražná značka od společnosti Kärcher, kterou lze používat bez ohledu na jazykové bariéry. Snadno srozumitelné piktogramy na obou stranách upozorňují na riziko uklouznutí v místech, kde probíhají úklidové práce. Výstražná cedule je žlutá pro velmi dobrou viditelnost, skládá se naplocho pro úsporu místa při skladování a stejně snadno se nastavuje. Integrovaný háček a úchytná spona zajišťují její rychlé a snadné připevnění k úklidovému vozíku pro bezpečnou přepravu. Hladký povrch se mimořádně snadno udržuje a lze jej podle potřeby otřít.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,7
|Hmotnost balení (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š) (mm)
|500 x 230
|Rozměry, balené (mm)
|500 x 230 x 600
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění