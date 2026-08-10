Koš s výklopným víkem 50L
Pedálový odpadkový koš o objemu 30 litrů z recyklovatelného plastu s dlouhou životností. Vhodný pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 40 cm. S kazetou pohlcující zápach.
Pedálový odpadkový koš o objemu 30 litrů s dlouhou životností a nerezavějícím povrchem je vyroben z recyklovatelného plastu (obsahuje více než 60 % recyklovaného materiálu) a je určen pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 40 cm. Praktický nášlapný pedál vyrobený z robustní plastové tyče otevírá víko, čímž zabraňuje nutnosti dotýkat se odpadkového koše rukama. Všechny části se velmi snadno udržují v hygienické čistotě.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Kapacita (l)
|30
|Barva
|bílý
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost balení (kg)
|3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 360 x 480
|Rozměry, balené (mm)
|500 x 360 x 480
Oblasti použití
- Likvidace