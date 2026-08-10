Koš s výklopným víkem 50L

Pedálový odpadkový koš o objemu 30 litrů z recyklovatelného plastu s dlouhou životností. Vhodný pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 40 cm. S kazetou pohlcující zápach.

Pedálový odpadkový koš o objemu 30 litrů s dlouhou životností a nerezavějícím povrchem je vyroben z recyklovatelného plastu (obsahuje více než 60 % recyklovaného materiálu) a je určen pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 40 cm. Praktický nášlapný pedál vyrobený z robustní plastové tyče otevírá víko, čímž zabraňuje nutnosti dotýkat se odpadkového koše rukama. Všechny části se velmi snadno udržují v hygienické čistotě.

Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Kapacita (l) 30
Barva bílý
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,6
Hmotnost balení (kg) 3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 500 x 360 x 480
Rozměry, balené (mm) 500 x 360 x 480
Koš s výklopným víkem 50L
Oblasti použití
  • Likvidace