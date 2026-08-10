Pad bílý 25 cm
Bílá univerzální čisticí podložka Kärcher pro intenzivní čištění podlah a povrchů.
Bílá čisticí podložka je vysoce univerzální a díky své kompaktní velikosti je vhodná zejména pro šetrné intenzivní čištění podlah a povrchů nepřístupných pro čisticí stroje. Pro čištění podlah doporučujeme používat náš kompatibilní držák padu s rukojetí a kloubem a držák padu Kärcher s rukojetí pro ruční použití na površích. Pad z vliesové tkaniny s jemným brusným zrnem je vhodný také pro čištění povrchů a předmětů například z ušlechtilé oceli, chromu, mědi, porcelánu nebo keramiky.
Specifikace
Technické údaje
|Druh nečistot
|Vysoce přilnavé nečistoty
|Materiál
|PET/PA
|Úroveň nečistot
|Nízký
|Množství (Kusy)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 / 120 / 20
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění
- Povrch – mokré čištění