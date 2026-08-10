Pad bílý 25 cm

Bílá univerzální čisticí podložka Kärcher pro intenzivní čištění podlah a povrchů.

Bílá čisticí podložka je vysoce univerzální a díky své kompaktní velikosti je vhodná zejména pro šetrné intenzivní čištění podlah a povrchů nepřístupných pro čisticí stroje. Pro čištění podlah doporučujeme používat náš kompatibilní držák padu s rukojetí a kloubem a držák padu Kärcher s rukojetí pro ruční použití na površích. Pad z vliesové tkaniny s jemným brusným zrnem je vhodný také pro čištění povrchů a předmětů například z ušlechtilé oceli, chromu, mědi, porcelánu nebo keramiky.

Specifikace

Technické údaje

Druh nečistot Vysoce přilnavé nečistoty
Materiál PET/PA
Úroveň nečistot Nízký
Množství (Kusy) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 / 120 / 20
Pad bílý 25 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
  • Povrch – mokré čištění