Pad černý 25 cm
Silná černá abrazivní čisticí podložka k odstraňování nečistot z netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů.
Černý čisticí pad od společnosti Kärcher je účinná, kompaktní pomůcka pro intenzivní, hloubkové a údržbové čištění netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů, které nejsou přístupné čisticímu stroji. Silný abrazivní pad je také ideální pro odstraňování vosku a nánosů na malých plochách a v rozích a na hranách. Pro ruční použití doporučuje společnost Kärcher použití s naším odpovídajícím ručním držákem padu; pro čištění podlah doporučuje společnost Kärcher použití našeho držáku padu s kloubem a rukojetí.
Specifikace
Technické údaje
|Druh nečistot
|Vysoce přilnavé nečistoty
|Materiál
|PA / PET
|Úroveň nečistot
|Vysoký
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 / 120 / 15
|Rozměry, balené (mm)
|250 / 120 / 36
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění