Pad černý 25 cm

Silná černá abrazivní čisticí podložka k odstraňování nečistot z netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů.

Černý čisticí pad od společnosti Kärcher je účinná, kompaktní pomůcka pro intenzivní, hloubkové a údržbové čištění netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů, které nejsou přístupné čisticímu stroji. Silný abrazivní pad je také ideální pro odstraňování vosku a nánosů na malých plochách a v rozích a na hranách. Pro ruční použití doporučuje společnost Kärcher použití s naším odpovídajícím ručním držákem padu; pro čištění podlah doporučuje společnost Kärcher použití našeho držáku padu s kloubem a rukojetí.

Specifikace

Technické údaje

Druh nečistot Vysoce přilnavé nečistoty
Materiál PA / PET
Úroveň nečistot Vysoký
Množství (Kusy) 1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 / 120 / 15
Rozměry, balené (mm) 250 / 120 / 36
Pad černý 25 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění