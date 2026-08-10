Pad hnědý 25 cm

Středně silný hnědý abrazivní čisticí pad k odstraňování nečistot z netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů.

Hnědý čisticí pad od společnosti Kärcher je účinná, kompaktní pomůcka pro intenzivní, generální a údržbové čištění netextilních podlah a jiných nedelikátních povrchů, které nejsou přístupné čisticímu stroji. Středně silná brusná podložka je ideální také pro odstraňování vosku a nánosů na malých plochách a v rozích a na hranách. Pro ruční použití doporučuje společnost Kärcher použití s naším odpovídajícím ručním držákem padu; pro čištění podlah doporučuje společnost Kärcher použití našeho držáku padu s kloubem a rukojetí.

Specifikace

Technické údaje

Druh nečistot Vysoce přilnavé nečistoty
Materiál PA / PET
Úroveň nečistot Nízká až těžká
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 / 120 / 15
Rozměry, balené (mm) 250 / 120 / 15
Pad hnědý 25 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění