Pad, zelený 25 cm

Zelená, univerzální čisticí pad Kärcher pro intenzivní čištění podlah a povrchů.

Vysoce abrazivní zelený čisticí pad pro hloubkové čištění a údržbu jakéhokoli odolného povrchu. Zelená čisticí pad je všestranný a díky své kompaktní velikosti obzvláště vhodný pro intenzivní čištění odolných podlah a povrchů nepřístupných pro čisticí stroje. Pro čištění podlah doporučujeme používat náš kompatibilní držák padu s rukojetí a kloubem a držák padu Kärcher s rukojetí pro ruční použití na površích.

Specifikace

Technické údaje

Druh nečistot Vysoce přilnavé nečistoty
Materiál PET/PA
Úroveň nečistot Nízká až střední
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 / 120 / 20
Rozměry, balené (mm) 250 / 120 / 20
Pad, zelený 25 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
  • Povrch – mokré čištění