Pad, zelený 25 cm
Zelená, univerzální čisticí pad Kärcher pro intenzivní čištění podlah a povrchů.
Vysoce abrazivní zelený čisticí pad pro hloubkové čištění a údržbu jakéhokoli odolného povrchu. Zelená čisticí pad je všestranný a díky své kompaktní velikosti obzvláště vhodný pro intenzivní čištění odolných podlah a povrchů nepřístupných pro čisticí stroje. Pro čištění podlah doporučujeme používat náš kompatibilní držák padu s rukojetí a kloubem a držák padu Kärcher s rukojetí pro ruční použití na površích.
Specifikace
Technické údaje
|Druh nečistot
|Vysoce přilnavé nečistoty
|Materiál
|PET/PA
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,1
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 / 120 / 20
|Rozměry, balené (mm)
|250 / 120 / 20
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění
- Povrch – mokré čištění