Standard držák padů 25 cm

Držák padů Kärcher s úchytem. Ideální pro intenzivní mechanické čištění podlah a povrchů.

Kompaktní držák na pad na drhnutí od společnosti Kärcher pro pohodlné čištění míst nepřístupných pro čisticí stroje. Držák s dlouhou životností, vyrobený z vysoce kvalitního plastu, je vysoce odolný vůči běžným čisticím prostředkům a je obzvláště šetrný k povrchům. Díky ergonomické rukojeti se snadno drží a umožňuje čištění bez námahy s jakýmkoli typem čisticího padu.

Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 / 100 / 65
Standard držák padů 25 cm

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
  • Povrch – mokré čištění
Příslušenství