Standard držák padů 25 cm
Držák padů Kärcher s úchytem. Ideální pro intenzivní mechanické čištění podlah a povrchů.
Kompaktní držák na pad na drhnutí od společnosti Kärcher pro pohodlné čištění míst nepřístupných pro čisticí stroje. Držák s dlouhou životností, vyrobený z vysoce kvalitního plastu, je vysoce odolný vůči běžným čisticím prostředkům a je obzvláště šetrný k povrchům. Díky ergonomické rukojeti se snadno drží a umožňuje čištění bez námahy s jakýmkoli typem čisticího padu.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 / 100 / 65
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění
- Povrch – mokré čištění