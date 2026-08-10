Standard držák padu s kloubem

Držák podložek Kärcher s rukojetí s pohyblivým kloubem. Pro použití s čisticími podložkami pro intenzivní mechanické čištění podlah a povrchů.

Ideální pro čištění podlah a povrchů nepřístupných pro čisticí stroje: Držák podložky s pohyblivým kloubem pro maximální flexibilitu a pohyblivost při intenzivním čištění. Držák s dlouhou životností, vyrobený z vysoce kvalitního plastu, je vysoce odolný vůči běžným čisticím prostředkům a je obzvláště šetrný k povrchům. Je vhodný pro použití se všemi standardními čisticími podložkami a lze jej kombinovat s různými násadami Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 / 100 / 200
Standard držák padu s kloubem
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství