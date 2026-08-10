Držák mopu Premium Flex 40 cm
Rám systému Flex z polyamidu s blokovým systémem.
Systém plochých mopů s flexibilním systémem, určený k použití s válcovým ždímačem, univerzálním ždímačem nebo bočním lisem. Ideální pro vysoce výkonné profesionální úklidové práce.
Specifikace
Technické údaje
|Textilní připevnění
|Uni System
|Materiál
|PA / Skelné vlákno / PP
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,3
|Hmotnost balení (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 110
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 110 x 100
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění