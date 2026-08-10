Držák mopu Premium Flex 40 cm

Rám systému Flex z polyamidu s blokovým systémem.

Systém plochých mopů s flexibilním systémem, určený k použití s válcovým ždímačem, univerzálním ždímačem nebo bočním lisem. Ideální pro vysoce výkonné profesionální úklidové práce.

Specifikace

Technické údaje

Textilní připevnění Uni System
Materiál PA / Skelné vlákno / PP
Pracovní šířka (cm) 40
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,3
Hmotnost balení (kg) 0,4
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 110
Rozměry, balené (mm) 400 x 110 x 100
Držák mopu Premium Flex 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Příslušenství