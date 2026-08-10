Classic mop s třásněmi bavlna, kapsový 40 cm
Bavlněný mop, 40 cm, s kapsou, poutky a vnějšími třásněmi. Vhodný pro použití s vozíkem Kärcher s dvojitým vědrem nebo s vozíkem s jedním vědrem a lisem.
Mop, který je kompatibilní se všemi běžnými skládacími držáky s kapesním nástavcem, je díky svým smyčkám a vnějším třásním z vysoce kvalitní bavlny navržen pro optimální odstraňování tekutin a je ideální pro intenzivní čištění podlah v místech s vysokou mírou znečištění, jako jsou průmyslová prostředí a nerovné povrchy. Odolný a vysoce trvanlivý bavlněný mop obsahuje také malé množství polyesteru, díky němuž je příze odolnější a dokáže si udržet svůj tvar; systém smyček umožňuje připevnění příze přímo k podkladovému materiálu. Dvojité prošití v místech největšího namáhání navíc zajišťuje nejlepší možnou odolnost - ať už při samotném úklidu, nebo při praní mopu. Zatímco smyčky tkaniny na vnitřní ploše mopu účinně a důkladně odstraňují nečistoty, dvě řady s vnějšími třásněmi odstraňují volné hrubé nečistoty i v okrajových oblastech. Mop doporučujeme používat s vozíkem Kärcher s dvojitým vědrem nebo s vozíkem s jedním vědrem a lisem.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilní materiál
|Směs bavlny
|Typ výroby
|PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 250
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,2
|Hmotnost balení (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění