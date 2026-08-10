Classic mop s třásněmi bavlna, kapsový 40 cm

Bavlněný mop, 40 cm, s kapsou, poutky a vnějšími třásněmi. Vhodný pro použití s vozíkem Kärcher s dvojitým vědrem nebo s vozíkem s jedním vědrem a lisem.

Mop, který je kompatibilní se všemi běžnými skládacími držáky s kapesním nástavcem, je díky svým smyčkám a vnějším třásním z vysoce kvalitní bavlny navržen pro optimální odstraňování tekutin a je ideální pro intenzivní čištění podlah v místech s vysokou mírou znečištění, jako jsou průmyslová prostředí a nerovné povrchy. Odolný a vysoce trvanlivý bavlněný mop obsahuje také malé množství polyesteru, díky němuž je příze odolnější a dokáže si udržet svůj tvar; systém smyček umožňuje připevnění příze přímo k podkladovému materiálu. Dvojité prošití v místech největšího namáhání navíc zajišťuje nejlepší možnou odolnost - ať už při samotném úklidu, nebo při praní mopu. Zatímco smyčky tkaniny na vnitřní ploše mopu účinně a důkladně odstraňují nečistoty, dvě řady s vnějšími třásněmi odstraňují volné hrubé nečistoty i v okrajových oblastech. Mop doporučujeme používat s vozíkem Kärcher s dvojitým vědrem nebo s vozíkem s jedním vědrem a lisem.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Kapsy
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilní materiál Směs bavlny
Typ výroby PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 250
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,2
Hmotnost balení (kg) 0,2
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140
Rozměry, balené (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Classic mop s třásněmi bavlna, kapsový 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění