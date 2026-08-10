Prémiový mop MF Twisted modrý Flex 40 cm

Plochý mop z mikrovlákna s vysokou savostí a polyesterovou podporou.

Plochý mopový systém s mikrolamelou, který lze použít s válcovou, čelisťovou nebo plochou ždímačkou. Ideální pro opakované mytí hladkých povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Uni System
Materiál 85% PET / 15% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140
Rozměry, balené (mm) 400 x 140 x 15
Prémiový mop MF Twisted modrý Flex 40 cm
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění