Standard mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 35 cm

Bílý plochý mop z mikrovlákna s černými kartáčovanými pruhy, který zajišťuje intenzivní čištění.

Plochý systém s mikroklapkami, který se používá s vědrem se ždímačem Uni Bucket. Ideální pro vnitřní hladké nebo bezpečnostní podlahy s mastnými nečistotami.

Specifikace

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 35
Textilní připevnění Uni System
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 350 / 150
Rozměry, balené (mm) 350 x 150 x 15
Standard mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 35 cm
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění