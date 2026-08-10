Standard mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 35 cm
Bílý plochý mop z mikrovlákna s černými kartáčovanými pruhy, který zajišťuje intenzivní čištění.
Plochý systém s mikroklapkami, který se používá s vědrem se ždímačem Uni Bucket. Ideální pro vnitřní hladké nebo bezpečnostní podlahy s mastnými nečistotami.
Specifikace
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|35
|Textilní připevnění
|Uni System
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,1
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|350 / 150
|Rozměry, balené (mm)
|350 x 150 x 15
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění