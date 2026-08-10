Standardní mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 40 cm
Bílý plochý mop z mikrovlákna s modrými pruhy, intenzivní účinek, polyesterová podpora.
Plochý mopový systém s mikrolamelou, který lze použít s válcovou, čelisťovou nebo plochou ždímačkou. Ideální pro hladké nebo porézní vnitřní podlahy s mastnými nečistotami.
Specifikace
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Uni System
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,1
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 150
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 150 x 15
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Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění