Standardní mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 40 cm

Bílý plochý mop z mikrovlákna s modrými pruhy, intenzivní účinek, polyesterová podpora.

Plochý mopový systém s mikrolamelou, který lze použít s válcovou, čelisťovou nebo plochou ždímačkou. Ideální pro hladké nebo porézní vnitřní podlahy s mastnými nečistotami.

Specifikace

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Uni System
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,1
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 150
Rozměry, balené (mm) 400 x 150 x 15
Standardní mop MF s řezaným vlasem, flexibilní 40 cm

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Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění