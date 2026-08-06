Uni Systém bavlněný flat mop

Bavlněný plochý mop, vnitřní smyčkový konec a vnější stříhaný konec, polyesterová podložka.

Plochý mopový systém s mikrolamelou, který lze použít s válcovou, čelisťovou nebo plochou ždímačkou. Ideální pro jakýkoli povrch a pro nečistoty s částečkami díky vysoké sběrné síle příze.

Specifikace

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Uni System
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilní materiál Směs bavlny
Teplota praní (°C) max. 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,2
Hmotnost balení (kg) 0,2
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140
Rozměry, balené (mm) 400 x 140 x 20
Uni Systém bavlněný flat mop
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění