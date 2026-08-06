Uni Systém bavlněný flat mop
Bavlněný plochý mop, vnitřní smyčkový konec a vnější stříhaný konec, polyesterová podložka.
Plochý mopový systém s mikrolamelou, který lze použít s válcovou, čelisťovou nebo plochou ždímačkou. Ideální pro jakýkoli povrch a pro nečistoty s částečkami díky vysoké sběrné síle příze.
Specifikace
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Uni System
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilní materiál
|Směs bavlny
|Teplota praní (°C)
|max. 60
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,2
|Hmotnost balení (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 140 x 20
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění