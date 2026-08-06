Hliníková rukojeť 140 cm / D 23 mm

Pro použití se všemi držáky mopů a plastovými stěrkami Kärcher: hliníková rukojeť, délka 140 cm a průměr 23 mm.

S průměrem 23 milimetrů se tato 140 centimetrů dlouhá hliníková rukojeť perfektně a ergonomicky drží v ruce, což umožňuje i dlouhou práci. Nerezový hliník také zaručuje dlouhou životnost. Vhodná pro použití se všemi držáky mopů Kärcher a plastovými stěrkami.

Specifikace

Technické údaje

Materiál Hliník / PP
Typ rukojeti Připevnit
Délka rukojeti (mm) 1400
Průměr rukojeti (mm) 23
Množství (Kusy) 1
Délka (mm) 1400

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
  • Podlaha – suché čištění
Příslušenství