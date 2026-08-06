Hliníková rukojeť 140 cm / D 23 mm
Pro použití se všemi držáky mopů a plastovými stěrkami Kärcher: hliníková rukojeť, délka 140 cm a průměr 23 mm.
S průměrem 23 milimetrů se tato 140 centimetrů dlouhá hliníková rukojeť perfektně a ergonomicky drží v ruce, což umožňuje i dlouhou práci. Nerezový hliník také zaručuje dlouhou životnost. Vhodná pro použití se všemi držáky mopů Kärcher a plastovými stěrkami.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP
|Typ rukojeti
|Připevnit
|Délka rukojeti (mm)
|1400
|Průměr rukojeti (mm)
|23
|Množství (Kusy)
|1
|Délka (mm)
|1400
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Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění
- Podlaha – suché čištění