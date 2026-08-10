Premium Teleskopická tyč 97 - 184 cm D 23 mm

Teleskopická hliníková tyč pro použití se všemi držáky mopů Kärcher a plastovými stěrkami. Délka tyče je nastavitelná v rozmezí 97 až 184 cm.

Ergonomické plastové rukojeti a nízká hmotnost teleskopické tyče z nerezového a odolného hliníku umožňují delší práci bez únavy. Délku robustní tyče lze nastavit v rozmezí 97 až 184 centimetrů, podle vašich potřeb a daného úklidového úkolu. Vhodná pro použití se všemi držáky mopů a plastovými stěrkami Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Materiál Hliník / PP
Typ rukojeti Teleskopický
Délka rukojeti (mm) 1840
Průměr rukojeti (mm) 23
Množství (Kusy) 1
Hmotnost balení (kg) 0,4
Délka (mm) 260
Rozměry, balené (mm) 260 x 260 x 1840
Premium Teleskopická tyč 97 - 184 cm D 23 mm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
  • Podlaha – suché čištění
  • Povrch – suché čištění
  • Povrch – mokré čištění
Příslušenství