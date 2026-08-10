Premium Teleskopická tyč 97 - 184 cm D 23 mm
Teleskopická hliníková tyč pro použití se všemi držáky mopů Kärcher a plastovými stěrkami. Délka tyče je nastavitelná v rozmezí 97 až 184 cm.
Ergonomické plastové rukojeti a nízká hmotnost teleskopické tyče z nerezového a odolného hliníku umožňují delší práci bez únavy. Délku robustní tyče lze nastavit v rozmezí 97 až 184 centimetrů, podle vašich potřeb a daného úklidového úkolu. Vhodná pro použití se všemi držáky mopů a plastovými stěrkami Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP
|Typ rukojeti
|Teleskopický
|Délka rukojeti (mm)
|1840
|Průměr rukojeti (mm)
|23
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost balení (kg)
|0,4
|Délka (mm)
|260
|Rozměry, balené (mm)
|260 x 260 x 1840
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění
- Podlaha – suché čištění
- Povrch – suché čištění
- Povrch – mokré čištění