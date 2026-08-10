Classic vodní stěrka zesílená 55 cm
55 cm široká, vyztužená stěrka speciálně vyvinutá pro náročné aplikace.
Suší podlahy bez šmouh a spolehlivě čistí štěrbiny: Zesílená stěrka od Kärcher, 55 cm široká stěrka je ideální pro náročné aplikace.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Pracovní šířka (cm)
|55
|Materiál
|Ocel, pozinkovaná / Pěnová guma
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|550 x 40 x 100
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění