Classic vodní stěrka zesílená 55 cm

55 cm široká, vyztužená stěrka speciálně vyvinutá pro náročné aplikace.

Suší podlahy bez šmouh a spolehlivě čistí štěrbiny: Zesílená stěrka od Kärcher, 55 cm široká stěrka je ideální pro náročné aplikace.

Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Pracovní šířka (cm) 55
Materiál Ocel, pozinkovaná / Pěnová guma
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 550 x 40 x 100
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění