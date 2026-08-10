Classic MF utěrka LIght modrá 38x38cm 20x
Všestranný hadřík z mikrovlákna, praktický a savý.
Utěrka pro ruční čištění povrchů. Ideální na všechny druhy nečistot a povrchy.
Specifikace
Technické údaje
|Použití textilu
|Odolný textil
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|20
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,6
|Hmotnost balení (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Povrch – mokré čištění