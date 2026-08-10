Classic MF utěrka Light zelená 38x38cm 20x

Všestranný hadřík z mikrovlákna, praktický a savý.

Utěrka pro ruční čištění povrchů. Ideální na všechny druhy nečistot a povrchy.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 20
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,6
Hmotnost balení (kg) 0,7
Rozměry (D x Š) (mm) 380 x 380

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Oblasti použití
  • Povrch – mokré čištění